أمير عزمى مجاهد: تغيرات جوميز فى تشكيل الزمالك أمام سموحة غير منطقية

كشف أمير عزمى مجاهد مدرب عام فريق الزمالك السابق أن المدرب البرتغالى جوميز قام بتغيرات غير منطقية فى تشكيل الفريق الأبيض أمام سموحة أمس.

وأوضح أمير عزمى مجاهد خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا" اين سامسون من المشاركة فى تشكيل الزمالك وتجهيزه للمباراة النهائية امام نهضة بركان لبطولة الكونفدرالية الإفريقية ".

وتابع أمير عزمى مجاهد " الفلسطينى ياسر حمد ظهر بشكل جيد اثناء سير اللقاء امام سموحة ومحمد عاطف لابد من منحة فرصة للمشاركة فى المباريات ".