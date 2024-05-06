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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: خفت على سمعة سموحة من أجاي

فرج عامر
فرج عامر

 كشف فرج عامر رئيس نادى سموحة أن هناك مكافأة خاصة للاعبي الفريق السكندرى  عقب الفوز على الزمالك بعد استعادة ثقة كبيرة رغم البداية غير الجيدة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز " دورى Nile “.

وأوضح فرج عامر خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا" الحكم محمود البنا غير موفق أمس فى بعض القرارات التحكيمية امام الزمالك حيث لدينا أكثر من ركلة جزاء صحيحة وهذا الأمر حدث معنا فى كثير من المباريات السابقة هذا الموسم وخسارة العديد من النقاط ".

وتابع فرج عامر: " النيجيرى جونيور أجاى يقدم مستويات عالية مع فريق سموحة ولكن انتظر منه المزيد وكنت خايف على سمعة فريق سموحة من تقديم اللاعب شكوى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم وقمت بالحديث معه وخضع للعلاج بعد التشخيص الخطأ فى بداية الأمر ".

وأشار فرج عامر إلى أنه فى حال عدم فوز سموحة أمس كنت سأهاجم التحكيم بشكل كبير ".

الحكم محمود البنا الاتحاد الدولي لكرة القدم الدوري المصري الممتاز الدوري المصري النيجيري جونيور أجاي بطولة الدوري المصري الممتاز رئيس نادي سموحة

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