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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدير تطوير بحيرة البردويل: الرئيس السيسي يكافح لزيادة إنتاج الأسماك

صدى البلد

عرض برنامج صباحنا مصري المذاع على قناة المصرية تقريرا عن تطوير وتكريك بحيرة البردويل.

وقال المهندس أحمد حمدان أحمد مدير مشروع تطوير وتكريك بحيرة البردويل؛ إن المشروع الخاص بتطوير البحيرة ينقسم إلى جزئين؛ الأول هو تطوير وتكريك المجرى الملاحي للبحيرة بعمق 4م وعرض 100 م وطول اجمالي 72 كم؛ بالإضافة إلى بعض المجاري الفرعية بعمق ثلاثة متر وطول 53 م وإجمالي الكميات المراد تحقيقه حوالي 36 مليون متر مكعب وتم تنفيذ ما يقرب من 38% من إجمالي المشروع؛ مضيفا انهم يعملون بكراكة كينج 6 الصينيه  وهي اول كراكة  في تطوير البحيرة  .

أضاف أحمد حمدان خلال التقرير أن المشروع يتم بقيادة قناة السويس وتحت إشرافها و المشروع تنفيذ شركة القناة والمواني وهي إحدى شركات قناة السويس  وهي المقاول العام لتنفيذ المشروع.

ومن جانبه علق شكري سلمان مدير بحيرة البردويل؛ أن الرئيس السيسي اهتم بشكل كبير بالبحيرات المصريه ومن ضمنهم بحيرة البردويل  وبالتالي تم عمل دراسة مستفيضة من هيئة قناة السويس  مع كافة الجهات المعنية من وزارة البيئة  وجهاز حمايه البحيرات والثروة والسمكيه و الشواطئ؛ مضيفا ان البحيرة مساحتها 165.000 فدان  وبعرض 22 متر  والإنتاج الخاص ب البحيرة 4,000 طن ومستهدف زيادة هذه الإنتاجية الى اقصى حد  مع استغلال كامل للمساحات داخل البحيرة لأن الجزء المستغل فيها لا يزيد عن 60% من مساحتها وبتوجيهات الرئيس نعمل على زيادة المساحه المستغله.

وتابع ان اكبر جزء شهد عمليه تطوير في البحيره هو منطقة بحيرة النصر  ويتم العمل على زيادة كمية الانتاج التي تضاعفت بعد عمليه التطوير.

كما قدم الشكر احد المواطنين التجار عن تبني الرئيس السيسي لتطوير البحيرة والذي انعكس على تجارة الأسماك وزيادة الإنتاج بالبحيرة.

هيئة قناة السويس الرئيس السيسي تطوير الثروة بحيرة البردويل

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