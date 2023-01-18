اشحن بـ 50 أو 100.. التموين: رغيف العيش البلدي المدعم بـ5 قروش

أكد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم تقديم المنتجات والسلع بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال معارض “أهلا رمضان” والمنافذ، حيث سيتم عرض الأرز من 14 إلى 17 جنيها، والسكر ما بين 14 إلى 16، والزيت من 34 جنيها حتى 35 جنيها.

وأضاف علي مصيلحي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "أم بي سي مصر، إنه سيتم إتاحة كارت مدفوع من البريد المصري للمواطن خارج منظومة التموين لشراء الرغيف المدعم من المخابز بالسعر الحر.

وتابع وزير التموين، أن رغيف العيش البلدي المدعم بـ 5 قروش يصل قطرة 21 سم، ووزنه 90 جم، مؤكدا أن هناك سعيا للحفاظ على الربع مليار رغيف التي تقوم الدولة بانتاجها يوميا بجودة عالية.

وأشار علي مصيلحي إلى أنه لأول مرة تم بيع القمح في البورصة المصرية وتوفير الدقيق للمخابز الأفرنجي بـ 10 الف جنيه طن الدقيق حتى يحافظ على الأسعار المتفق عليها ومستمرون في ذلك.

ومن جانبه قال إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الوزارة أتاحت كارت مسبوق الدفع عن طريق البريد المصري لبيع الخبز بسعر التكلفة.

وأضاف "إبراهيم العشماوي" خلال مداخلة هاتفية على قناة "dmc" الفضائية، أنه يمكن للمواطنين شحن هذا الكارت بـ 50 أو 100 جنيه أو كما يريدون للحصول على الخبز التمويني بسعر التكلفة.

وأوضح مساعد وزير التموين: "سيتم إتاحة الخبز في المخابز التموينية للمواطنين خارج المنظومة التموينية بسعر التكلفة"، منوها بأن "بعض أنواع الخبز الحر يتم تداوله في المخابز الإفرنجي بأسعار مرتفعة".

وأكد أن "بيع الخبز التمويني للمواطنين خارج منظومة التموين سيكون له مردود إيجابي على منظومة الخبز ويؤدي على انضباط السوق الحر".