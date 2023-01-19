شقيقة زينب ضحية العنف الأسري: طلقها سنتين وباس الرجول عشان ترجعله

قالت منى إبراهيم شقيقة زينب ضحية العنف الأسري، إن أختها متزوجة منذ 9 سنوات، و زوجها كان يعتدي عليها دائماً، و يعنفها، بالضرب المبرح، مؤكدة أن جيران أختها كانوا يطلبون منهم مساعدتها.

شقيقة زينب: كان بيبوس الرجول عشان ترجعله

وأضافت منى إبراهيم اثناء أستضافتها مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية"MBC MASR"، قائلة:" كل ما تخلف عيل يتخانق معاها، وكان طلقها سنتين، ورجعها قبل الحادثة بيومين و أخواتي كانوا رافضين رجوعها، و أختي كانت عايزة ترجع عشان تربي بناتها"

وتابعت:"أمه كانت بايته معاهم يومين ،من أول ما رجعها، و يوم الحادثة نزلت، و بنتها قالتلي، بابا ضرب ماما، و صوتت كتير، و كان بيبوس الرجول عشان ترجعله"