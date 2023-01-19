عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شقيقة زينب ضحية العنف الأسري: طلقها سنتين وباس الرجول عشان ترجعله

شقيقة زينب ضحية العنف
شقيقة زينب ضحية العنف الأسري

قالت منى إبراهيم شقيقة زينب  ضحية العنف الأسري، إن أختها متزوجة منذ 9 سنوات، و زوجها كان يعتدي عليها دائماً، و يعنفها، بالضرب المبرح، مؤكدة أن جيران أختها كانوا يطلبون منهم مساعدتها.

شقيقة زينب: كان بيبوس الرجول عشان ترجعله

 

وأضافت منى إبراهيم اثناء أستضافتها مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية"MBC MASR"، قائلة:" كل ما تخلف عيل يتخانق معاها، وكان طلقها سنتين،  ورجعها قبل الحادثة بيومين و أخواتي كانوا رافضين رجوعها، و أختي كانت عايزة ترجع عشان تربي بناتها"

 

وتابعت:"أمه كانت بايته معاهم يومين ،من أول ما رجعها، و يوم الحادثة نزلت، و بنتها قالتلي، بابا ضرب ماما، و صوتت كتير، و كان بيبوس الرجول عشان ترجعله"

 

زينب شقيقة زينب ضحية العنف الأسري منى إبراهيم العنف الأسرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتوح يضع الزمالك في ورطة قبل مواجهة الأهلي بالدوري

رسميا.. البنك المركزي الروسي يعتمد الجنيه المصري

أنا غلطت في موضوع كهربا | خالد الغندور يعتذر لـ الأهلي

انهيار الأخضر.. الدولار يتراجع لأدنى مستوى منذ 9 أشهر

500 جنيه وكشف عقلي | 4 شروط لـ الزواج .. تعرّف عليها

القصة الكاملة لمهاجم الأهلي الجديد.. وسر تأخر إعلان الصفقة|تفاصيل

درجة الحرارة صفر.. أجواء شديدة البرودة وثلوج على سانت كاترين| الطقس

الحكومة: الخميس 26 يناير إجازة رسمية بهذه المناسبة

ترشيحاتنا

رفض الإفصاح.. كلاتينبرج يثير الجدل حول طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك.. فيديو

رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن نيتها الاستقالة من منصبها

كهربا يخلف جميع التوقعات..سأدفع الغرامة بالتعاون مع الأهلي ولكن في هذه الحالة

وزير السياحة يعقد لقاءات صحفية مع ممثلي كبرى وسائل الإعلام الإسبانية

يتراجع بقوة.. اعرف أسعار الذهب اليوم الخميس 19-1-2023

بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن لقاء بلينكن وأوغلو في واشنطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها 42.. فساتين أثارت الجدل لمي عز الدين

طريقة عمل قلقاس بالسلق.. بمذاق لا يقاوم

كيم كارداشيان تتصدر التريند بعد شراء قلادة نادرة للأميرة ديانا.. ما القصة؟

مبالغ في سعره .. تكلفة فستان أصالة في سعودي آيدول تثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

«غضبان.. زعلان.. مضايق».. تعرف على رد فعل مرتضى منصور بعد مشاركة كهربا|فيديوجراف

حقيقة فرض غرامات على غير المتزوجين من مواليد التسعينيات

تسمم 44 طالبا.. ماذا فعل بائع متجول وزوجته؟

لغير حاملي بطاقات التموين.. كل ما تريد معرفته عن منظومة كارت العيش الحر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

اﻟﻤﺰﻳﺪ