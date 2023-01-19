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إلهام أبو الفتح
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مرأة

طعام شائع يتناوله الملايين يتسبب في تدمير الشرايين والأوعية الدموية

صدى البلد

يعد الخثار الوريدي حالة شائعة يصاب بها واحد تقريبًا من بين كل 1000 من السكان كل عام، وتحدث أكثر من نصف حالات جلطات الدم العالمية بسبب عادات خاطئة.

ووفقًا للدكتور أريوش مظفريان، عميد كلية تافتس فريدمان لعلوم وسياسة التغذية، يمكن للأطعمة نفسها المسؤولة عن الأمراض الوريدية أن تزيد بشكل كبير من احتمالية الإصابة بتجلط الأوردة العميقة، وقد يكون هناك مصدران غذائيان أسوأ من غيرهما في التسبب في الجلطات.

وقال “مظفريان”، خلال منتدى التخثر في أمريكا الشمالية: “الالتهاب هو أحد المضاعفات”، موضحا أن الأطعمة الرئيسية التي يجب تجنبها هي تلك المليئة بالنشا والسكر والملح، وقد تحتوي المشروبات الغازية على مستويات عالية من السكر، مما يؤدي إلى حدوث خلل في عملية التخثر.

وأضاف عميد كلية تافتس فريدمان لعلوم وسياسة التغذية، تعد الحلويات من بين الأطعمة نفسها التي تساهم في زيادة تراكم الدهون في الأوعية الدموية. 

جلطات الدم تجلط الأوردة عملية التخثر

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