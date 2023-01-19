برلماني: المؤتمر الأول لمكافحة الإرهاب خطوة جيدة لمواجهة قوى الظلام والعنف

شارك النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، في زيارة رسمية لدولة توجو، ضمن الوفد البرلماني المصري، لحضور فاعليات مؤتمر مجموعة العمل البرلمانية الأول لمكافحة الارهاب والتطرف.

وقال : "المؤتمر يمثل فرصة لتبادل وجهات النظر، واستكشاف آفاق جديدة للتنسيق والتعاون بين البرلمان المصر وبرلمانات دول القارة الافريقية، بما يعزز قدراتنا في مواجهة التحديات المرتبطة بالأزمات الدولية".

وأكد "عمار"، أن المؤتمر يأتى كاشفًا عن الأهمية التى تمثلها القضية التى يتصدى لها، والتى تفرض علينا التعامل معها بخطى واستراتيجيات موحدة ومتسقة داخلياً وإقليمياً ودولياً، وهى مكافحة الإرهاب والدور الذى يمكن أن تقوم به البرلمانات فى هذا المجال.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية لم تقم بمحاربة الإرهاب والتطرف فقط وإنما عملت على معالجة جذورهما واقتلاعهم نهائيًا للوقاية منها، وهو ما نجحت فيه مصر بصورة كبيرة على مدار السنوات الماضية، مضيفًا أن هناك مسارا واضحا لمصر من التنمية غير كثيرا من شكل التنمية الاقتصادية، ولا يوجد دولة فى المنطقة كانت تكافح الإرهاب وتقوم بالتنمية فى آن واحد.

وأوضح "عمار"، أن مصر حققت إلى مدى بعيد الركائز الأربعة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والتي تتضمن التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى الإرهاب، وتدابير مكافحة الإرهاب والوقاية منه، والتدابير الرامية إلى بناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب والوقاية منه وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد، إلي جانب ضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون كضرورة لمكافحة الإرهاب .