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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء أعمال القافلة الطبية المجانية بقرية مرزوق بالوادي الجديد

ارشيفيه
ارشيفيه

بدأت اليوم الخميس، القافلة الطبية المجانية أعمالها، بقرية مرزوق في مركز بلاط بالوادي الجديد، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية المتباعدة التي تستحق الرعاية الطبية اللازمة.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن أعمال القافلة تستمر على مدار يومين، لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وتشخيص الحالات المرضية المختلفة، موضحًا أن القافلة تضم تخصصات طبية مختلفة تشمل نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتم توفير كافة الأدوية التي تصرف للمرضى بالمجان.

وأضاف محروس أن القافلة الطبية تأتى في إطار سلسلة قوافل طبية مختلفة ضمن مبادرة «حياه كريمة» في مناطق الوادي الجديد لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق المتباعدة، وسد العجز في نقص التخصصات المختلفة، وتنفذ في أغلب القرى بمراكز المحافظة الإدارية الخمس.

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في سياق متصل، أعلن محروس، أنه أنطلقت اليوم الخميس، أعمال قافلة طبية بقرية المنيرة ومستشفي الخارجة التخصصي، ومستشفي مركز باريس العام، بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية وتستمر حتى 22 يناير الجارى.

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