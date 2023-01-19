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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أحمد فؤاد سليم: متفائل بـ هنيدى كمنتج.. وأنصح بمشاهدة« نبيل الجميل»| فيديو

أحمد فؤاد سليم
أحمد فؤاد سليم

حرص الفنان القدير أحمد فؤاد سليم على حضور المؤتمر ‏الصحفي المنعقد لإعلان خطة عروض فرق البيت الفني  للمسرح ‏خلال عام 2023، تحت شعار "‏2023 ‏عام جديد.. ومسرح ‏جديد".

وكشف الفنان أحمد فؤاد سليم عن تفاصيل مشاركته فى فيلم “نبيل الجميل أخصائي تجميل"، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”.

وقال الفنان أحمد فؤاد سليم: "فيلم نبيل الجميل أخصائى تجمل هو التعاون الأول بينى وبين هنيدى، هو فنان ونجم حقيقي، والفيلم أول إنتاج له ومتفائل به كمنتج وسعيد بالتجربة جدا وأنصح الجمهور بمشاهدته".

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وكانت نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قالت: “اجتمعنا اليوم في أول أيام ‏السنة، لنشهد  خطة عمل المسرح المصري صاحب الريادة والتفرد، ‏والذي امتد تأثيره لأجيال متعاقبة، ليكون أبو الفنون هو المعبر عن ‏روح وفكر وهوية الثقافة المصرية والشعب المصري”.‏

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وأضافت أن خطة البيت الفني للمسرح، والتي تأتي تحت ‏شعار" 2023 عام جديد.. ومسرح جديد"،  تسعى من خلالها ‏الوزارة لاستيعاب المبدعين من الأجيال المختلفة، ودعم المواهب ‏الشابة الواعدة، وفتح الطريق أمامهم لترى مواهبهم النور‎.‎

وأوضحت: “نعمل من خلال تلك الخطة على أن يتسق المنتج الفني مع ‏هوية كل فرقة مسرحية، لتشكيل منظومة متكاملة لا تتقاطع في ‏الأهداف، وإنما تتكامل لرفعة المسرح المصري، واستعادة مكانته ‏الرائدة، وإضافة صروح مسرحية جديدة في القاهرة والمحافظات، ‏تساهم في إقامة المزيد من ليالي العرض المسرحية، واستيعاب عدد ‏أكبر من الجمهور، ودعم الفرق المسرحية تحقيقًا للعدالة الثقافية، ‏التي نضعها كأولوية ضمن استراتيجيتنا الثقافية”.

وأشارت إلى أنه لتحقيق هذه الاستراتيجية، سيتم إطلاق العديد من ‏المبادرات الفنية والإبداعية، التي تستهدف التعريف برموزنا ‏أصحاب المسيرة التنويرية. ‎

وأعلنت وزيرة الثقافة إطلاق مبادرة "ولد هنا"، والتي ستنطلق ‏من خلال مسرح "المواجهة والتجوال"، لتسليط الضوء على ‏القامات والرموز المصرية بمختلف المجالات، والذين ولدوا في ‏أقاليم مصر المختلفة، وستًعرض هذه الأعمال المسرحية في قرى ‏مصر ونجوعها، لخلق قدوة ومثل عليا للأجيال الجديدة في هذه المناطق ‏العزيزة من أرض الوطن، وإطلاق مبادرة "مسرح السيرة"، ‏للتعريف بسيرة ومواقف أهم الشخصيات المصرية التي أثرت في ‏تاريخنا العريق، وتركت بصمةً واضحةً في مسيرة الفكر والثقافة ‏المصرية‎.‎

من جانبه، قال المخرج خالد جلال، إن اختيار الأول من يناير لعقد المؤتمر، ‏يًعد بمثابة انطلاقة جديدة للمسرح المصري مع بداية عام جديد، ‏مشيراً إلى أن الخطة تحمل العديد من المبادرات الجديدة التي تنعكس ‏إيجابًا على المسرح المصري وإنتاج نحو 23 عرضا مسرحيا جديدا لفرق البيت الفني للمسرح المختلفة على مدار العام.

وأعلن المخرج خالد جلال، عن الانتهاء من ميكنة حجز ‏تذاكر المسارح لتكون متاحة إلكترونيًا، والانتهاء من خطة ميكنة جميع المسارح خلال ستة أشهر. 

كما أعلن عن إطلاق مدرسة "سمير العصفوري" لتحقيق التواصل بين ‏الأجيال بمشاركة 10 ‏من شباب المخرجين، وإنتاج  10 روايات لأديب نوبل نجيب محفوظ، إضافة إلى تطوير خطة فرقة "المواجهة ‏والتجوال"، وإضافة عروض مسرحية هادفة من إنتاج البيت لتجوب ‏المحافظات ضمن برنامج فعاليات "حياة كريمة"‏‎.

نبيل الجميل أخصائي تجميل الفنان احمد فؤاد سليم أحمد فؤاد سليم اخبار محمد هنيدي فيلم “نبيل الجميل أخصائى تجميل”

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