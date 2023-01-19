أحمد فؤاد سليم: متفائل بـ هنيدى كمنتج.. وأنصح بمشاهدة« نبيل الجميل»| فيديو

حرص الفنان القدير أحمد فؤاد سليم على حضور المؤتمر ‏الصحفي المنعقد لإعلان خطة عروض فرق البيت الفني للمسرح ‏خلال عام 2023، تحت شعار "‏2023 ‏عام جديد.. ومسرح ‏جديد".

وكشف الفنان أحمد فؤاد سليم عن تفاصيل مشاركته فى فيلم “نبيل الجميل أخصائي تجميل"، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”.

وقال الفنان أحمد فؤاد سليم: "فيلم نبيل الجميل أخصائى تجمل هو التعاون الأول بينى وبين هنيدى، هو فنان ونجم حقيقي، والفيلم أول إنتاج له ومتفائل به كمنتج وسعيد بالتجربة جدا وأنصح الجمهور بمشاهدته".

وكانت نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قالت: “اجتمعنا اليوم في أول أيام ‏السنة، لنشهد خطة عمل المسرح المصري صاحب الريادة والتفرد، ‏والذي امتد تأثيره لأجيال متعاقبة، ليكون أبو الفنون هو المعبر عن ‏روح وفكر وهوية الثقافة المصرية والشعب المصري”.‏

وأضافت أن خطة البيت الفني للمسرح، والتي تأتي تحت ‏شعار" 2023 عام جديد.. ومسرح جديد"، تسعى من خلالها ‏الوزارة لاستيعاب المبدعين من الأجيال المختلفة، ودعم المواهب ‏الشابة الواعدة، وفتح الطريق أمامهم لترى مواهبهم النور‎.‎

وأوضحت: “نعمل من خلال تلك الخطة على أن يتسق المنتج الفني مع ‏هوية كل فرقة مسرحية، لتشكيل منظومة متكاملة لا تتقاطع في ‏الأهداف، وإنما تتكامل لرفعة المسرح المصري، واستعادة مكانته ‏الرائدة، وإضافة صروح مسرحية جديدة في القاهرة والمحافظات، ‏تساهم في إقامة المزيد من ليالي العرض المسرحية، واستيعاب عدد ‏أكبر من الجمهور، ودعم الفرق المسرحية تحقيقًا للعدالة الثقافية، ‏التي نضعها كأولوية ضمن استراتيجيتنا الثقافية”.

وأشارت إلى أنه لتحقيق هذه الاستراتيجية، سيتم إطلاق العديد من ‏المبادرات الفنية والإبداعية، التي تستهدف التعريف برموزنا ‏أصحاب المسيرة التنويرية. ‎

وأعلنت وزيرة الثقافة إطلاق مبادرة "ولد هنا"، والتي ستنطلق ‏من خلال مسرح "المواجهة والتجوال"، لتسليط الضوء على ‏القامات والرموز المصرية بمختلف المجالات، والذين ولدوا في ‏أقاليم مصر المختلفة، وستًعرض هذه الأعمال المسرحية في قرى ‏مصر ونجوعها، لخلق قدوة ومثل عليا للأجيال الجديدة في هذه المناطق ‏العزيزة من أرض الوطن، وإطلاق مبادرة "مسرح السيرة"، ‏للتعريف بسيرة ومواقف أهم الشخصيات المصرية التي أثرت في ‏تاريخنا العريق، وتركت بصمةً واضحةً في مسيرة الفكر والثقافة ‏المصرية‎.‎

من جانبه، قال المخرج خالد جلال، إن اختيار الأول من يناير لعقد المؤتمر، ‏يًعد بمثابة انطلاقة جديدة للمسرح المصري مع بداية عام جديد، ‏مشيراً إلى أن الخطة تحمل العديد من المبادرات الجديدة التي تنعكس ‏إيجابًا على المسرح المصري وإنتاج نحو 23 عرضا مسرحيا جديدا لفرق البيت الفني للمسرح المختلفة على مدار العام.

وأعلن المخرج خالد جلال، عن الانتهاء من ميكنة حجز ‏تذاكر المسارح لتكون متاحة إلكترونيًا، والانتهاء من خطة ميكنة جميع المسارح خلال ستة أشهر.

كما أعلن عن إطلاق مدرسة "سمير العصفوري" لتحقيق التواصل بين ‏الأجيال بمشاركة 10 ‏من شباب المخرجين، وإنتاج 10 روايات لأديب نوبل نجيب محفوظ، إضافة إلى تطوير خطة فرقة "المواجهة ‏والتجوال"، وإضافة عروض مسرحية هادفة من إنتاج البيت لتجوب ‏المحافظات ضمن برنامج فعاليات "حياة كريمة"‏‎.