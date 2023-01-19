تطور مفاجئ بشأن انتقال جاكسون موليكا إلى الأهلي.. تفاصيل

كشف موقع “ترانسفير ماركت” العالمي، عن تطور مفاجئ بشأن احتمالية انتقال الكونغولي جاكسون موليكا، لاعب فريق بشكتاش التركي، إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقا للموقع العالمي، فإن نسبة احتمالية انتقال جاكسون موليكا إلى النادى الأهلي ارتفعت من 40 % إلى 58 %، آخر 4 أيام.

وكانت تقارير صحفية، أكدت خلال الأيام الماضية، دخول النادي الأهلي في مفاوضات نادي بشكتاش التركي، لضم جاكسون موليكا خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

أرقام موليكا

وشارك جاكسون موليكا مع بشكتاش في 18 مبارة هذا الموسم، سجل 5 أهداف وصنع هدف.

وتبلغ القيمة التسويقية للكونغولي جاكسون موليكا 6 ملايين يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.