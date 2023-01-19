البورصة المصرية تربح 3 مليارات جنيه خلال ختام تعاملات الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعى في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، وزاد رأس المال السوقي بنحو 3 مليارات جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين الأجانب والعرب، ليسجل في الختام 1052 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.49 %، ليغلق عند مستوى 16,065.98 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX50 بنسبة 0.33%، ليغلق عند مستوى 2,830.79 نقطة.

كما ارتفع المؤشر EGX70 بنسبة 0.77 % ليغلق عند مستوى 2,997.81 نقطة، وكذلك المؤشر "WEI-EGX100" بنحو 0.7%، ليغلق عند مستوى 4,459.75 نقطة.

كما زاد مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.33 % ، ليغلق عند مستوى 2,830.79 نقطة ، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.58 %، ليغلق عند مستوى 6,618.39 نقطة.