عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة المصرية تربح 3 مليارات جنيه خلال ختام تعاملات الخميس

صدى البلد

ارتفعت مؤشرات  البورصة بشكل جماعى في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، وزاد رأس المال السوقي بنحو 3 مليارات جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين الأجانب والعرب، ليسجل في الختام 1052 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.49 %، ليغلق عند مستوى 16,065.98 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX50 بنسبة 0.33%، ليغلق عند مستوى 2,830.79 نقطة.

كما ارتفع المؤشر EGX70 بنسبة 0.77 % ليغلق عند مستوى 2,997.81 نقطة، وكذلك المؤشر "WEI-EGX100" بنحو 0.7%، ليغلق عند مستوى 4,459.75 نقطة.

كما زاد مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.33 % ، ليغلق عند مستوى 2,830.79 نقطة ، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.58 %، ليغلق عند مستوى 6,618.39 نقطة. 

مؤشرات البورصة المؤشر الرئيسى مشتريات المستثمرين المستثمرين الأجانب المستثمرين البورصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استغفر لي.. وصية طالبة هندسة حلوان قبل إنهاء حياتها

نزل عن 1200 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد مؤتمر رئيس الوزراء وعيار 21 مفاجأة

ما تشتروهاش.. فاطمة أبو حاتي تحذر من نوع جبنة شهير يباع بالأسواق

46 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 19 يناير 2023

الجريدة الرسمية تعدل خطأ بشأن إجازة عيد الشرطة وثورة يناير.. تعرف عليه

صدمة حمراء.. شوبير يعلن غياب نجمي الأهلي عن مواجهة الزمالك

منعه من أي نشاط متعلق بكرة القدم.. محامٍ بالفيفا يصدم كهربا| تفاصيل

بعد محضر غش|طالبة بهندسة حلوان تنهي حياتها بإلقاء نفسها من مبنى المدينة

ترشيحاتنا

"إكسترا نيوز": أسعار الذهب ترتفع عالميا وتصل لـ 1912 دولارا للوقية.. فيديو

متسيبش السعر ده من إيدك.. تحفة أوبو Reno7 Pro بخصم 4500 جنيه

تطور مفاجئ بشأن انتقال جاكسون موليكا إلى الأهلي.. تفاصيل

رئيس الهيئة القومية الأنفاق يتفقد أعمال مشروع الخط الرابع للمترو|صور

سعر أول سيارة BMW تخرج من مصنع الشركة في مصر| صور

اتحاد الكرة العراقي يؤكد إقامة مباراة النهائي في بطولة «خليجي 25»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاجمتها ياسمين عز.. لن تتخيل سعر بيجامة بطلة مسلسل طائر الرفراف 

عرض حياته للخطر.. رجل يترك نفسه للسع النحل لسبب غريب

متحرمش نفسك.. أسرع ريجيم للتخلص من دهون البطن العنيدة للأبد

طعام خارق من رفوف مطبخك يذيب الجلطات بشكل طبيعي

فيديو

شهداء لقمة العيش.. تفاصيل انقلاب أتوبيس عمال مصنع الضفائر الكهربائية|تغطية خاصة

انتصار «كهربا» واعتذار خالد الغندور.. وهذا هو موقف الأهلي من غرامة اللاعب|تغطية خاصة

اشتغلت راقصة.. بطلة مسلسل "سابع جار" تركت التمثيل لهذا السبب

بـ 2 روبل.. روسيا تضم الجنيه المصري ضمن العملات المعتمدة لديها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ