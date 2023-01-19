قلب دفاع وحيد و10 لاعبين غياب.. الأهلي في ورطة أمام الزمالك| تفاصيل

وقع الجهاز الفني لـ النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق في أزمة كبيرة قبيل مباراة القمة، بعد توالي الإصابات في الفريق خاصة على مستوى اللاعبين الأساسيين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويلتقي النادي الأهلي مع مضيفه نادي الزمالك يوم السبت الموافق 21 يناير في قمة مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة على ستاد القاهرة في تمام الساعة الثامنة ونصف مساء، حيث تم تأجيل المباراة ساعة ونصف بسبب مباراة لمنتخب مصر لكرة اليد المشارك في كأس العالم.

ومن المقرر تعيين حكام أجانب لـ لقاء القمة، ولم يُكشف عن هويتهم حتى الآن.

10 إصابات تضرب الأهلي

ومن المفارقة العجيبة والمقلقة للجماهير الأهلاوية تعدد الإصابات في الفريق قبل مباراة القمة حيث ضربت الإصابات كل من عمرو السولية ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وبرونو سافيو، ومن قبلهم بيرسي تاو ومصطفى شوبير وطاهر محمد طاهر.

كما يخضع للعلاج من الرباط الصليب كل من أكرم توفيق وكريم فؤاد.

غياب للإيقاف وقلب دفاع وحيد

وخسر الأهلي، جهود مدافعه الأساسي محمود متولي الذي حصل على الإنذار الثالث في مباراة الأهلي أمام المصري عقب انتهاء اللقاء بسبب الاعتراض على الحكم.

وسيغيب محمود متولي عن لقاء القمة أمام الزمالك، بينما لن يتواجد في مركز قلب الدفاع سوى محمد عبد المنعم العائد من الإصابة وتبدو مشاركته غير مؤكدة لعدم اكتمال الشفاء، أيضًا إلى جانب رامي ربيعة كخيار وحيد أمام مارسيل كولر.

ويغيب عن لقاء الزمالك وسموحة أيضًا ياسر إبراهيم حيث أثبتت الأشعة إصابته بشد قوي في العضلة الضامة ويحتاج لفترة لا تقل عن 10 أيام ليتأكد غيابه عن مواجهة الزمالك.

تشكيل الأهلي المتوقع

ويظل مركز قلب الدفاع صداعًا في رأس كولر حيث من المتوقع أن يدفع مارسيل كولر بلاعب من الناشئين في هذا المركز أو يعتمد على حمدي فتحي إذا سنحت له فرص المشاركة بسبب إصابته.

ووفقًا لهذا التوقع سيكون تشكيل الأهلي المتوقع لـ لقاء القمة.. محمد الشناوي في حراسة المرمى.

وفي الدفاع.. محمد هاني - حمدي فتحي - رامي ربيعة - علي معلول

في وسط الملعب.. أليو ديانج - محمد فخري ( موروان عطية ) محمد مجدي أفشة

وفي خط الهجوم.. حسين الشحات وأحمد عبد القادر وكهربا