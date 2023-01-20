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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعره أقل وحجمه أكبر .. شعبة المخابز تزف بشرى سارة حول رغيف العيش

رغيف العيش
رغيف العيش

قال الإعلامي جابر القرموطي، ان “كارت العيش” يتضمن فئات شحن مختلفة تبدأ من 10 جنيهات وحتى 100 جنيه و تطبيق التجربة في جامع مخابز البلدية و عددها 30 ألف مخبز.
 

 ”كارت العيش" سيكون متاح خلال الأسبوع القادم
 

واكد عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرفة التجارية ببرنامجه “مانشيت” مع الإعلامي جابر القرموطي علي فضائية “سي بي سي”،ان بأمكان الذي ليس لديه بطاقة تموين أن يحصل على ”كارت العيش" للحصول علي رغيف العيش، و هذا سيكون متاح خلال الاسبوع القادم.

 

واضاف غراب، ان من يحمل “كارت العيش” يمكنه الحصول علي الرغيف بوزن ٩٠ جرام، وسعره سيكون أقل 30% من المخابز السياحية.

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