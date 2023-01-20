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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العائلة كلها ماتت .. تفاصيل جديدة بشأن جريمة بشعة بحق عراقيين بتركيا

جانب من وصول الجثامين
جانب من وصول الجثامين

كشفت محامية في قضية مقتل المواطنين العراقيين الخمسة من أهالي دهوك في محافظة ماردين التركية، تفاصيل جديدة عن القضية قائلة : إن المهاجمين كانوا ستة أشخاص ونفذوا الجريمة بسيارة أجرة أخذوها من مدينة نصيبين.
  
وذكرت المحامية في مقابلة متلفزة مع وسائل إعلام كردية  أن "المهاجمين قتلوا العائلة العراقية طمعاً بأخذ الأموال التي كانت بحوزتهم في السفر وأن الإجراءات القضائية جارية بحقهم وفق القانون التركي".
 
ووصلت جثث مواطني دهوك الخمسة الذين قتلوا بالرصاص في مردين التركية، الجمعة، إلى محافظتهم لدفنهم فيها.
 
وقال محافظ دهوك، علي تتر، في تصريح للصحفيين  إن "مؤسسات إقليم كردستان دخلت على الخط وعلى جميع المستويات، وندعو إلى الكشف عن من فعل ذلك في أقرب وقت ممكن".  
 

 
وأضاف تتر، أن "حكومة إقليم كردستان ضغطت أيضا، واستجاب الجانب التركي بشكل جيد للمطالب"، مشددا "يجب ألا نتسرع بعد، وننتظر إعلان الحكومة التركية نتائج التحقيقات".  
 
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات التركية، القبض على 4 أشخاص يشتبه بتورطهم بحادثة قتل العائلة العراقية في محافظة ماردين.  
 
 

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