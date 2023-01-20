رئيس وزراء العراق: إقامة حفل شعبي يليق بفوز أسود الرافدين بخليجي 25

وجه محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الجمعة، بإقامة حفل شعبي يليق بفوز المنتخب العراقي "أسود الرافدين" ببطولة "خليجي 25".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، عن المتحدث باسم القائد العام للجيش العراقي، اللواء يحيى رسول، أن السوداني قد وجه بإقامة حفل شعبي يليق بالإنجاز الرياضي الكروي الذي حققه المنتخب العراقي.



وأفاد اللواء يحيى رسول بأن هذا الحفل سيقام في ساحة الاحتفالات الكبرى، حينما يصل وفد المنتخب الوطني العراقي إلى مطار بغداد، مساء اليوم الجمعة، قادما من مدينة البصرة، مضيفا أن بإمكان المواطنين العراقيين استقبال أعضاء فريق المنتخب العراقي"أسود الرافدين" والاحتفاء بهم على طريق المطار وصولاً إلى ساحة الاحتفالات.

وكان المنتخب العراقي قد تغلب على نظيره العماني ببطولة "كأس الخليج"، أمس يوم الخميس، لتصبح المرة ‏الرابعة في تاريخه التي يتوج فيها باللقب.‏

وانتهت المباراة التي أقيمت في ملعب "جذع النخلة" في المدينة الرياضية في البصرة، بنتيجة (3-2)، بعدما أحرز هدف الفوز اللاعب العراقي، مناف يونس، في الدقيقة 120في الوقت الأضافي في الشوط الثاني.

وحرص الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، على تهنئة منتخب بلاده بالفوز ببطولة "خليجي 25"، بهذه الكلمات:"مُبارك لمنتخبنا الوطني فوزه ببطولة "خليجي 25"، ومبارك لكل العراقيين بهذا الإنجاز المهم".

وأكد رشيد أن فوز العراق بالبطولة "هو تأكيد على استعادة العراق لوضعه وامكانياته الكبيرة بعد سنوات صعبة، وهي فاتحة خير لاحتضان البلاد المزيد من الفعاليات الرياضية، بعد أن أثبت العراقيون قدرتهم الاستثنائية لتنظيم هذه البطولة".

وشهدت مباراة نهائي بطولة "خليجي 25" حادثة مؤسفة، صباح يوم الخميس، وهي تدافع المشجعين العراقيين لحضورها، ما تسبب في وفاة مشجع على الأقل، وسقوط عشرات المصابين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مصدر طبي، قوله إن "التدافع بين المشجعين في محيط ملعب جذع النخلة بمحافظة لبصرة، أدى إلى وفاة شخص وإصابة 60 شخصا".