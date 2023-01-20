عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء العراق: إقامة حفل شعبي يليق بفوز أسود الرافدين بخليجي 25

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

وجه محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الجمعة، بإقامة حفل شعبي يليق بفوز المنتخب العراقي "أسود الرافدين" ببطولة "خليجي 25".

 

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، عن المتحدث باسم القائد العام للجيش العراقي، اللواء يحيى رسول، أن السوداني قد وجه بإقامة حفل شعبي يليق بالإنجاز الرياضي الكروي الذي حققه المنتخب العراقي.


وأفاد اللواء يحيى رسول بأن هذا الحفل سيقام في ساحة الاحتفالات الكبرى، حينما يصل وفد المنتخب الوطني العراقي إلى مطار بغداد، مساء اليوم الجمعة، قادما من مدينة البصرة، مضيفا أن بإمكان المواطنين العراقيين استقبال أعضاء فريق المنتخب العراقي"أسود الرافدين" والاحتفاء بهم على طريق المطار وصولاً إلى ساحة الاحتفالات.

وكان المنتخب العراقي قد تغلب على نظيره العماني ببطولة "كأس الخليج"، أمس يوم الخميس، لتصبح المرة ‏الرابعة في تاريخه التي يتوج فيها باللقب.‏

وانتهت المباراة التي أقيمت في ملعب "جذع النخلة" في المدينة الرياضية في البصرة، بنتيجة (3-2)، بعدما أحرز هدف الفوز اللاعب العراقي، مناف يونس، في الدقيقة 120في الوقت الأضافي في الشوط الثاني.

وحرص الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، على تهنئة منتخب بلاده بالفوز ببطولة "خليجي 25"، بهذه الكلمات:"مُبارك لمنتخبنا الوطني فوزه ببطولة "خليجي 25"، ومبارك لكل العراقيين بهذا الإنجاز المهم".

وأكد رشيد أن فوز العراق بالبطولة "هو تأكيد على استعادة العراق لوضعه وامكانياته الكبيرة بعد سنوات صعبة، وهي فاتحة خير لاحتضان البلاد المزيد من الفعاليات الرياضية، بعد أن أثبت العراقيون قدرتهم الاستثنائية لتنظيم هذه البطولة".

وشهدت مباراة نهائي بطولة "خليجي 25" حادثة مؤسفة، صباح يوم الخميس، وهي تدافع المشجعين العراقيين لحضورها، ما تسبب في وفاة مشجع على الأقل، وسقوط عشرات المصابين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مصدر طبي، قوله إن "التدافع بين المشجعين في محيط ملعب جذع النخلة بمحافظة لبصرة، أدى إلى وفاة شخص وإصابة 60 شخصا".

 

العراق منتخب السودان رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء العراقي المنتخب الوطني رئيس العراق وكالة الأنباء العراقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. الحرارة تسجل صفر لأول مرة بمصر والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بسعر الذهب بعد هبوطه 210 جنيهات

محمود علاء ضمن الصفقة |مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن انضمام مروان عطية للأهلي

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن فتوح.. نجم الزمالك يهاجم كهربا.. مفاجأة بشأن تشكيل الأهلي

من غير ما يدفع جنيه..مهيب عبد الهادي يحرج نجم الزمالك بسبب كهربا

مشكلة الدولار انتهت|مفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بعد كلمة الرئيس السيسي

بعد تعرضها لوعكة صحية | خالد الغندور يدعو لـ شقيقة نجم الأهلي السابق

قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن فتوح وعبد الله جمعة

ترشيحاتنا

4 معلقين.. موعد مباراة القمة بين الزمالك والأهلي والقنوات الناقلة

روسيا تعلن السيطرة على بلدة استراتيجية جديدة في أوكرانيا

مليون دولار.. غرامة على ترامب بسبب هيلاري كلينتون

بسبب ضربة جزاء.. شقيقان يمزقان جسد زميلهما خلال مباراة كرة قدم بالقليوبية

ارتفاع التضخم السنوي في المغرب

تصل لـ 45 يومًا.. الإجازات السنوية 2023 لـ موظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس أنيقة.. مي سليم تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

علامة غير متوقعة تكشف الإصابة بـ سرطان الأمعاء| انتبه

مليارديرات وثروات.. 5 أبراج تصبح من الأثرياء| هل أنت منهم؟

من غير لحمة.. طريقة عمل جلاش بالجبن

فيديو

سبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد.. فيديو جراف

انهيار غير مسبوق لـ الليرة اللبنانية أمام الدولار.. تفاصيل/ فيديو جراف

التموين تعلن عن فرص عمل.. الشروط وطرق التقديم..فيديو

قرار عاجل من التعليم يخص جميع المدارس على مستوى الجمهورية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ