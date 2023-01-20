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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 14 شخصا في انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

أصيب 14 شخص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية تونا الجبل بمركز ملوي جنوب المنيا.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب السيارة رقم 5167 ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بملوي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات قرع هيئة الإسعاف والفحص تبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيمن للسيارة مما أسفر عن إصابة 14 شخصا.

وتم نقلهم لمستشفي ملوي التخصصي، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات واشتباه كسور وارتجاج.


وانتقل رجال إدارة المرور، لإزالة آثار الحادث وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

المنيا الطريق الصحراوي الغربي انقلاب سيارة سيارة ربع نقل نقل المصابين للمستشفى

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