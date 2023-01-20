إصابة 14 شخصا في انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا

أصيب 14 شخص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية تونا الجبل بمركز ملوي جنوب المنيا.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب السيارة رقم 5167 ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بملوي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات قرع هيئة الإسعاف والفحص تبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيمن للسيارة مما أسفر عن إصابة 14 شخصا.

وتم نقلهم لمستشفي ملوي التخصصي، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات واشتباه كسور وارتجاج.



وانتقل رجال إدارة المرور، لإزالة آثار الحادث وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.