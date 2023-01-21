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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مفاجأة.. 68% من خريجي التعليم الإعدادي يتجهون نحو مدراس التعليم الفني

صدى البلد

أكد الدكتور علي فارس الخبير في شؤون التعليم الفني، أن ما يقرب من 68% من خريجي التعليم الإعدادي يتجهون نحو مدراس التعليم الفني، مضيفا أن هذا الامر في زيادة بشكل سنوى. 

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وأضاف على فارس، في حوار، مع الإعلامي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، المذاع عبر قناة إي تي سي، مساء اليوم الجمعة، أن هذا الامر رغبة في الحصول على شهادة بدلا من الاكتفاء بالشهادة الاعدادية، وليس رغبة في تعلم مهنة، لافتا إلى أن التعليم الفني على مستوى العالم ينتقي له افضل الطلاب. 
وأشار الدكتور علي فارس الخبير في شؤون التعليم الفني، إلى أن التعليم الفني مفتقد إلى الرؤية والكوادر الارادية والمعلمين المؤهلين وكل هذه الأمور سبب في عزوف الطلاب عن الذهاب لمدارس التعليم الفني.

 

التعليم الفني التعليم الاعدادى التعليم على فارس ضياء رشوان

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