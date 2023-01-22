نائبة تعترض على إلزام ذوى الإعاقة التقدم بشهادة التأهيل للوظائف

تقدمت النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، وتوجيهه إلى لجنة التضامن الاجتماعي، بشأن إلزام الأشخاص ذوى الإعاقة بأوراق التقدم للوظائف بتوفير وتقديم شهادة التأهيل وعدم قبول كارت الخدمات المتكاملة.

وقالت هند حازم في تصريحاتها لـ صدى البلد إن هذا الأمر يزيد من معاناتهم ويصعب عليهم الامر، لافتة النظر إلى أن شهادة التأهيل توقف إصدارها منذ عام ٢٠١٨ ويجرى الأن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لجميع الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة.

ونوهت عضو مجلس النواب، أنه فى ظل توجيهات رئيس الجمهورية بالتخفيف على هذه الفئة، والاهتمام بهم، نجد مثل هذه الإجراءات والمعوقات التي تقف أمامهم.