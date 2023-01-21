محافظ الدقهليه يفتتح قسما الغسيل الكلوي والحضانات بمستشفي السنبلاوين العام بعد التطوير

إفتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قسم الغسيل الكلوي وقسم الحضانات بمستشفي السنبلاوين العام بعد تطويرهم ، يرافقه السفير عبدالرازق عبدالجليل آل عبدالغني سفير دولة قطر السابق ، السفير ناصر الشمري سفير دولة الكويت السابق ،الدكتور محمد الأنصاري مدير عام مؤسسة النجاة بدولة الكويت ، اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الاورمان ، واللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

وأشار " المحافظ " الي أن تكلفة اعمال تطوير قسم الغسيل الكلوي وقسم الحضانات بلغت 17 مليون جنيه تبرع من السيدة سلطانة عبدالجليل آل عبدالغني من دولة قطر الشقيقة بالتعاون مع مؤسسة النجاة بدولة الكويت وجمعية الاورمان .

وأكد " مختار " علي أن ما يحدث من تطوير للمنشآت الصحيه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تعد طفره غير مسبوقة من أجل تقديم رعايه طبيه تليق بالمواطنين في مختلف ربوع المحافظه في ظل بناء الجمهورية الجديدة .

واشاد" المحافظ " بدور الأشقاء العرب علي دعمهم المتواصل للقطاع الصحي بمختلف محافظات مصر بالتعاون مع جمعية الاورمان لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لكافة المواطنين .

والجدير بالذكر أن أعمال التطوير التي تمت بمستشفي السنبلاوين العام شملت قسم الكلي والذي يضم بعد تطويره عدد 65 ماكينة غسيل كلوي بطاقة استيعابية 300 مريض يومي وانشاء عدد 2 محطة لمعالجة المياه واصبحت ثالث أكبر وحدة كلي بالدقهلية بعد أن كانت تحتل المركز الخامس بعدد 40 ماكينة غسيل كلوي بطاقة استيعابية 200 مريض يومي ، كما شملت اعمال التطوير تطوير قسم حضانات الاطفال حيث أصبح يضم 54 حضانة بعد أن كان يضم 24 حضانة فقط ، وجدير بالذكر أيضاً أن أعمال التطوير التي تمت تخدم ما يقرب من 3 مليون مواطن من أبناء مركز السنبلاوين والمراكز المجاورة ومحافظة الشرقية .

وفي نهاية الافتتاح قام مدير عام جمعية الاورمان بتقديم دروع الجمعية الي " محافظ الدقهلية" والي سفير دولة قطر السابق وسفير دولة الكويت السابق ، ومدير عام مؤسسة النجاة بدولة الكويت تقديراً لدعمهم في تطوير مستشفي السنبلاوين العام .

حضر الافتتاح الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، المهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية ، المستشار السيد الشوربجي مدير جمعية الاورمان بالدقهلية ، المهندس أحمد خفاجي مدير مؤسسة خفاجي للمقاولات المنفذة لأعمال التطوير .

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