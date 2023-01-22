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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم| فيديو

أسعار الدولار والعملات
أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية

قدمت الإعلامية نهاد سمير خلال برنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار  والعملات العربية والأجنبية اليوم بالجنيه المصري الأحد 22 يناير 2023.

أسعار الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 29.77 جنيه للشراء و 29.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو 

سعر اليورو 32.23 جنيه للشراء و 32.36 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترلينى 36.78 جنيه للشراء و 36.93 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 7.92 جنيه للشراء. و 7.95 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي 

سعر الدينار الكويتى 97.50 جنيه للشراء و 97.89 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار العملات العربية الجنيه المصري سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني سعر الريال السعودى سعر الدينار الكويتي

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