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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الغرف التجارية عن إدراج روسيا للجنيه : قرار يقلل الاعتماد على الدولار

الجنيه والدولار
الجنيه والدولار

علق عمرو السمدوني سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجيستيات باتحاد الغرف التجارية، على قرار روسيا بإدراج الجنيه المصري في قائمة العملات الأجنبية.

 

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وقال  عمرو السمدوني  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  هذا القرار خطوة تنعكس إيجابيا على التبادل التجاري بين مصر وروسيا ".

وأضاف السمدوني:" طالبنا بهذا الأمر منذ سنة من أجل الاعتماد على الجنيه المصري والروبل في المعاملات التجارية بين البلدين ".

واكمل عمرو السمدوني:"  حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا وصل لـ 2.14 مليار دولار ".

ولفت عمرو السمدوني:"  قيمة الصادرات المصرية لروسيا في 2022 وصلت لـ 418 مليون دولار "، مضيفا:" قرار إدراج الجنيه المصري في قائمة  العملات الأجنبية في روسيا ينعكس إيجابيا في تقليل الاعتماد على الدولار ".

وتابع عمور السمدوني :" هذا القرار يسهل عملية الاستيراد من روسيا ويقلل الطلب على الدولار في الاعتمادات المستندية  التي يتم استخدامها عن استيراد المنتجات من روسيا".

 

روسيا الجنيه الروبل الروبل الروسي اخبار التوك شو

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