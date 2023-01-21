الغرف التجارية عن إدراج روسيا للجنيه : قرار يقلل الاعتماد على الدولار

علق عمرو السمدوني سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجيستيات باتحاد الغرف التجارية، على قرار روسيا بإدراج الجنيه المصري في قائمة العملات الأجنبية.



وقال عمرو السمدوني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هذا القرار خطوة تنعكس إيجابيا على التبادل التجاري بين مصر وروسيا ".

وأضاف السمدوني:" طالبنا بهذا الأمر منذ سنة من أجل الاعتماد على الجنيه المصري والروبل في المعاملات التجارية بين البلدين ".

واكمل عمرو السمدوني:" حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا وصل لـ 2.14 مليار دولار ".

ولفت عمرو السمدوني:" قيمة الصادرات المصرية لروسيا في 2022 وصلت لـ 418 مليون دولار "، مضيفا:" قرار إدراج الجنيه المصري في قائمة العملات الأجنبية في روسيا ينعكس إيجابيا في تقليل الاعتماد على الدولار ".

وتابع عمور السمدوني :" هذا القرار يسهل عملية الاستيراد من روسيا ويقلل الطلب على الدولار في الاعتمادات المستندية التي يتم استخدامها عن استيراد المنتجات من روسيا".