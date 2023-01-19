تراجع الدولار| ماذا فعل اعتماد مصر وروسيا على الروبل والجنيه بسعر الصرف؟

أعلن البنك المركزي الروسي، أمس الأربعاء، عن البدء في تحديد أسعار الروبل الرسمية مقابل 9 عملات أجنبية أخرى، اعتبار من 18 يناير، وأكد أنه تم إدارج الجنيه المصري وعدد من العملات الأخرى، في قائمة العملات الأجنبية، مع أسعارها الرسمية مقابل الروبل التي حددها بنك روسيا، مشيرا إلى ان سوف يتم تحديد الأسعار الرسمية لهذه العملات مقابل الروبل.

سوف يؤثر قرار المركزي الروسي، بشكل بسيط على احتياج مصر للدولار بشكل بسيط، حيث سوف يقلل اعتماد القاهرة على الدولار في التبادل التجاري مع روسيا، وبذلك سوف يخفف الطلب على الدولار، ما قد يؤدي إلى إمكانية تراجع سعر صرف الدولار في مصر بشكل نظري، وعلى المدى البعيد.

استقرار سعر الدولار اليوم

وبالفعل شهد سعر الدولار في مصر، تراجعا أمام الجنيه، في بداية تعاملات الخميس، مقارنة بأعلى سعر وصل إليه الدولار وهو 32.05 جنيه الأربعاء 11 يناير الماضي، فيما وصل سعر الصرف اليوم إلى 29.60 جنيه في البنوك الحكومية مُتراجعًا بإجمالي 2.45 جنيه.

واستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس في غالبية البنوك، وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي 29.58 جنيه للشراء و 29.67 للبيع، فيما بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي، 29.50 جنيه للشراء، 29.60 جنيه للبيع، وفي بنك مصر استقر سعر صرف الدولار عند 29.50 جنيه للشراء، و29.60 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار بعد اعتماد روسيا على الجنيه

في هذا الصدد، قال الدكتور أسامة السعيد، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي الروسي، باعتماد الجنيه المصري، سوف يؤثر بشكل بسيط على سعر صرف الجنيه، ولن يؤثر بشكل كبير، موضحا أن التأثير يكون كبيرا جدا، في حالة واحدة وهو تحول دول العالم كلها، للتعامل بنظام سلة العملات، وعدم الاعتماد على الدولار.

وأضاف السعيد، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن قرار المركزي الروسي، في يؤثر على التبادل التجاري، بين مصر وروسيا، حيث سيكون التعامل بالروبل والجنيه، وبالتالي يتم توفير الدولارات التي تستخدم في الاستيراد من روسيا، ولهذا يكون التأثير بسيط حيث سيتم تخفيف الضغط والطلب على الدولار قليلا.

عودة موارد النقد الأجنبي

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أمس عن آخر تطورات تداعيات الأزمة العالمية الحالية ومؤشرات تعافي الاقتصاد المصري، و أبرزها الإفراج عن بضائع بـ4.8 مليار دولار خلال 4 أيام ، ما يؤكد عودة موارد النقد الأجنبي لطبيعتها، وارتفاع الصادرات لـ53.8 مليار دولار في 2022.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لديها خطة لتدبير الموارد الدولارية المطلوبة خلال عام 2023، وأن الدولة تعمل على توفير المطلوب حتى لا يكون هناك مشكلات.

تنمية الصادرات المصرية إلى روسيا

من جانبه، أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن اعتماد الجنيه المصري كعملة في البنك المركزي الروسي، سوف يزيد من التبادل التجاري بين القاهرة وموسكو، مشيرا إلى أن هذا القرار إيجابي للجنيه المصري كعملة، وأنه ببداية ظهور الجنيه على شاشات الدول المتعددة سوف يكون له اثر كبير في التعاملات العالمية.

وأضاف خلال تصريحات إعلامية ان قرار اعتماد الجنيه في البنك المركزي سينمي صادرات مصر لروسيا ويخفض تكلفة الواردات من روسيا، مؤكدا أن أسعار صادرات مصر سوف تكون منافسة والتكلفة هتقل.