الغرف التجارية تعلق على اعتماد الجنيه بالبنك المركزي الروسي: سينمي صادراتنا

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن اعتماد الجنيه المصري كعملة في البنك المركزي الروسي سيزيد التبادل التجاري، وسيكون له أثر كبير في تعاملات الجنيه العالمية.



وأضاف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر"، على قناة "سي بي سي"،: "هذا القرار إيجابي للجنيه المصري كعملة، وأنه يبدأ يظهر على شاشات دول متعددة عملتي ده هيكون له اثر كبير في التعاملات العالمية".

وأوضح: "قرار اعتماد الجنيه في البنك المركزي سينمي صادرات مصر لروسيا ويخفض تكلفة الواردات من روسيا"، معقبا: "أسعار صادرات مصر هتكون منافسة والتكلفة هتقل".

وأشار الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إلى أنه تم الافراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 14 مليار دولار منذ ديسمبر الماضي، موضحا أن أغلب السلع الغذائية والمستلزمات الرئيسية تم الإفراج عنها في الموانئ.





