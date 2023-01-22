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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاب يقتل الكلاب الصغيرة بطور سيناء ويثير الذعر بين الأطفال.. تفاصيل

الشاب الذي يقتل الكلاب
الشاب الذي يقتل الكلاب الصغيرة

آثار شاب بطور سيناء الذعر بين أطفال المدينة لقيامه بقتل الكلاب الصغيرة في حديقة الزهور الواقعة وسط مدينة  طور سيناء بطريقة هستيرية .


وقد تجمع الأطفال حول الشاب وهو يقوم بتحطيم رؤوس الكلاب في الحائط.


وقد انتشرت صور وفيديوهات علي مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بقتل الكلاب الصغيرة وهاجم عدد من الأطفال من الذين حاولوا منعه.


وقد استنكر أهالي طور سيناء ما قام به الشاب بشكل هستيري وعلق آخرون بأن الشاب يعاني أزمة نفسية ولا بد أن يخضع للعلاج حتي يتعرض أحد الأطفال لضرر.


وطالب الأهالي أن يتم علاج ذلك الشاب الذي يبدو عليه يعاني من مرض نفسي.


وطالبت جمعيات الرفق بالحيوان والمهتمين بحقوق الحيوان علاج هذا الشاب وإنقاذ الكلاب الصغيرة التي مازال يحاول البحث عنها وقتلها  أمام الأطفال الصغار.

الشاب الذي يقتل الكلاب

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شاب يقتل الكلاب

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اخبار طور سيناء شاب يقتل الكلاب الزهور يثير الذعر

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