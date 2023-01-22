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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يحمل بندقية آلية.. المعلومات الأولى عن منفذ هجوم كاليفورنيا

صدى البلد

أفادت صحف محلية أمريكية أن شهود عيان تحدثوا إلي وسائل تليفزيونية عن هوية منفذ هجوم كاليفورنيا اليوم الأحد، الذي اسفر عن قتل و إصابة ما لا يقل عن 19 شخصاً.

وذكرت الصحف أن شهود عيان سمعوا طلقات نارية متتالية، وأضافوا رؤيتهم لشخص يحمل بندقية آلية في مدينة مونتيري، وحتي الآن لم يتم التعرف علي هوية المنفذ أو دوافع هذا الهجوم.

وتستمر العمليات الأمنية وفرضت القوات طوقا أمنيا حول المنطقة، وحتى الأن لا توجد تصريحات رسمية من الشرطة حول الحادث.

وكانت أفادت تقارير أمريكية، بأن الشرطة استجابت لإطلاق نار جماعي في مونتيري بارك، شرق لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

ووفقًا للتقارير الأولية، أصيب أكثر من 10 أشخاص، لكن لم يتم تأكيد الارقام المحددة على الفور.

فيما قالت فرق الإنقاذ إنه أصيب 16 شخصًا - اثنان في حالة حرجة، حيث تم نقلهم إلى المستشفيات.

وبحسب التقارير المحلية، لم يتم اعتقال المشتبه به بعد.

وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أن إطلاق النار وقع بعد العاشرة مساءً السبت، وذلك خلال تجمع عشرات الآلاف بعد ظهر يوم السبت في مهرجان مونتيري بارك للسنة القمرية الصينية الجديدة لمدة يومين، والذي يعتبر أحد أكبر الاحتفالات في المنطقة.

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