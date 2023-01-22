لن نترك حقنا.. الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد كهربا غدا.. تفاصيل

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيتم التقدم غدا بمذكرة رسمية لرابطة الأندية ضد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق الأهلي.

وقال رئيس الزمالك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم:" كهربا تجاوز وأخطأ في حق نادي الزمالك باحتفاله عقب المباراة، كما أنه شارك في المباراة وهو هارب وموقف، وإذا كان سموحة تغاضى عن حقه فنحن لن نترك حقنا".

وتابع :" ننتظر أن يعاقب نادي المبادئ اللاعب بعدما تجاوز في حق نادي الزمالك عقب لقاء القمة ".

وعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا بحضور كل من اللواء علاء مقلد عضو مجلس الإدارة والمستشار أحمد جلال إبراهيم المستشار القانوني والرياضي لمجلس الإدارة وإسماعيل يوسف المدرب العام،.