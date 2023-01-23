تعرف على أراء ركاب قطار التالجو من القاهرة والإسكندرية



أكد أحد المواطنين أن القطار الجديد مرح جدا والخدمة به جيدة وسعر التذكرة يساوي هذه الخدمة وطلب مساواة الخط القبلي بخط بحري فوعدة وزير النقل بتحقيق طلبه.

وأوضوح أحد المواطنين خلال برنامج على مسئوليتى تقديم الإعلامى أحمد موسى المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن لا مشكلة في زيادة سعر التذكرة ولكن أن يحصل على خمدة جيدة ويكون القطار سريع حتي يختصر وقت الوصول وإذا زادت سعر التذكرة لا مشكلة في ذلك، وأن هذا القطار جيد ونظيف ويصل في موعده.

وقال أحد المواطنين أن القطارات القديمة كانت غير نظيفة ومليئة بالحشرات وهناك فارق بين قطار "التالجو" والقطارات القديمة فلا يوجد مشكلة في سعر التذكرة وأن القطار يقدم قيمة مقابل السعر.