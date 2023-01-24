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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بحث موقف المصانع المتوقفة.. أبرز الملفات المطروحة على طاولة صناعة النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلنت النائبة إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن أبرز الملفات المطروحة على طاولة اللجنة بمجلس النواب، لافتة إلى أن تعميق الصناعة وتوطينها يأتي على أبرز أولويات لجنة الصناعة لما لها من تأثير إيجابي على تحسين مستوى الإقتصاد الوطني.

 

و أشارت “ متى ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد " إلى أن اللجنة ستناقش خلال الفترة المقبلة موقف المصانع المتأخرة فى اصدار التراخيص ، إلى جانب العمل على تسريع وتيرة العمل بشأن المصانع المتوقفة وحل مشكلاتها . 

 

و أوضحت عضو صناعة النواب أن اللجنة تولى اهتماما بالغا بالبحث عن صناعات جديدة باستخدام المادة الخام المتوفرة، لجذب المستثمرين وتوفير مناخ جيد للاستثمار.

 

النائبة هند رشاد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية و. النائب مجدي ملك وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية لتشجيع الصناعة.

 

و أخرى مقدمة  محمد الصمودي و عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم مزارعي القطن المصري والصناعات المرتبطة به.​ بالإضافة لطلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة عن تراجع الصادرات الصناعية المصرية وعدم التوسع في الأسواق الأفريقية، وعن استيراد سلع لها مثيل محلي وعدم استيراد سلع السوق في حاجة إليها.

 

كما تشهد طلب مناقشة عامة مقدم من النائب  محمود عصام موسي و عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الترويج للمنتج المصري في ضوء جهود دعم الصادرات. كما تتضمن طلبات إحاطة وسؤال عن إلغاء البنك المركزي لمبادرة دعم القطاع الصناعي.

 

إيفلين متى لجنة الصناعة مجلس النواب الصناعة المصانع المتوقفة

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