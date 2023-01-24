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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انفوجراف وفيديو| "الزراعة في كل مصر".. حملات على أسواق اللحوم وقوافل وإزالة تعديات

صدى البلد

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ٧٧ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٧ وحتى ٢٣ يناير الجاري الجاري.

وخلال هذا الاسبوع شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 550 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كذلك تم المرور على العيادات البيطرية والمعارض البيطرية بناحية العمرانية، كما تم عقد 16 ندوة ارشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الامراض المشتركة ومرض السعار، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية المرور على زراعات القمح بنواحي مركز الخانكة، كما تم تنفيذ ندوة إرشادية بمركز قليوب، حول اهم العمليات الزراعية التي تجرى على المحصول في هذه الفترة واهم الحشائش التي تنافس محصول القمح، كما أعلنت استمرار حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية حيث تم ازاله مكامير للفحم بنواحي مركز الخانكة.

فيما أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية قافلة زراعية، بمركز منوف بالتعاون مع كلية الزراعة، كما واصلت حملاتها للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية حيث تم ازالة عدد (5) حالة تعدي على الاراضي الزراعية، فضلا عن المرور على مراكز تجميع الألبان، ومحلات ومصانع الأعلاف، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، انطلاق الحملة القومية لتحصين رؤوس الماشية من الأبقار والأغنام والماعز ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام، بجميع الوحدات البيطرية المنتشرة بمراكز وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة انتاجيتها، كما أطلقت قافلة طبية بيطرية شاملة بالمجان بمركز ههيا، لدعم المربيين بالمنطقة.

بينما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، استمرار حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، بمراكز: حوش عيسى، أبو حمص، كوم حماده، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية ندوة إرشادية لمحصول القمح حيث تم الحديث عن أنواع الحشائش التي تصيب القمح والتنبيه بضرورة رش الحشائش العريضة بالمبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة، كما تم المرور على الزراعات بالمنطقة وتلاحظ ان الحقول بحالة جيدة.

فيما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد مدرسة حقلية بالحقول الارشادية ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، كما تم المرور على جمعيات جنوب بورسعيد لفحص المحاصيل الشتوية لاكتشاف اي اصابه على محصول البنجر والقمح وتوعية المزارعين بأهمية إتباع التوصيات الإرشادية، كما تم المرور على وحدة الميكنة بمنطقة سهل الطينة، كذلك عقدت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، ندوة حول: سياسات ترشيد استهلاك المياه، حيث تم استعراض موقف تطبيق سياسات ترشيد استهلاك المياه في الأنشطة الزراعية بنطاق المحافظة، كما تم المرور على زراعات القمح والبنجر و الفول البلدي، فضلا عن الجمعيات والادارات الزراعية لمتابعة سير العمل وتنفيذ التكليفات، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بدمياط، قافلة بيطرية مجانية شاملة بكفر البطيخ، لتقديم كافة الخدمات البيطرية بالمجان.

وأعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، بدء أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الجلد العقدي وجدري الأغنام بجميع نواحي المحافظة، كما تم شن حملة على مراكز بيع وتداول الأدوية بمدينة الغردقة، أسفرت عن ضبط كميه من الأدوية البيطرية منتهية الصلاحية، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، المرور على الزراعات الشتوية، وبعض الحقول المنزرعة قمح على مصاطب، كذلك المرور على محلات بيع وتداول الأسمدة والمبيدات، كذلك المرور على مصانع الاعلاف. 

وأعلنت ايضا مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا، انطلاق الحملة القومية لتحصين الحيوانات ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام، فضلا عن تنظيم زيارات ميدانية، للتوعية بأهمية التحصين ضد هذه الأمراض، وكذلك تعريف المربين بالأمراض وأعراضها ومدى خطورتها على الثروة الحيوانية، كما أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، قوافل بيطرية مجانية بمدينتي بئر العبد والشيخ زويد، لدعم المربيين، كما تم شن حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 23 كجم لحوم ومصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم اطلاق الحملة القومية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الضأن بجميع نواحي المحافظة.

فيما واصلت مديرية الزراعة بجنوب سيناء متابعة الأعمال والأنشطة الزراعية بالصوب الزراعية بمزرعة التسمين بطور سيناء، كذلك متابعة الأعمال والأنشطة الزراعية المختلفة بمدينة دهب، مع تيسير حصول المواطنين على المنتجات بأسعار مخفضة من خلال منفذ المديرية، كما تم متابعة الزراعات القائمة، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، انطلاق الحملة القومية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الضأن والتي تستهدف تحصين ١١٨ ألف رأس من الماشية على مستوى المحافظة، كذلك أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة اسوان، انطلاق الحملة القومية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الضأن لتحصين الثروة الحيوانية من رؤوس الماشية في المراكز والمدن.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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الزراعة وزارة الزراعة استصلاح الاراضى الطب البيطري الجيزة

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