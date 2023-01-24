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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اخبار التعليم.. رضا حجازي: لدينا 51 مدرسة مصرية يابانية تضم 12 ألف طالب.. وتعرف على خريطة مواعيد تساقط الشهب في مصر خلال 2023

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


وزير التعليم: لدينا 51 مدرسة مصرية يابانية بها 12 ألف طالب

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسفير أوكا هيروشي، السفير الياباني في مصر، والوفد المرافق له، سير العملية التعليمية داخل المدرسة المصرية اليابانية بزهراء مدينة نصر، بحضور ممثلي هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر (جايكا).


بأسعار مخفضة.. رئيس جامعة طنطا يفتتح منفذ لبيع السلع الغذائية بمجمع الكليات
افتتح اليوم الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا منفذ بيع منتجات جامعة طنطا بمجمع سبرباي لبيع السلع الغذائية والمنظفات الكيميائية بأسعار مخفضة للطلاب والعاملين بالجامعة.


مستشفيات جامعة عين شمس الأولى في تطبيق معايير مكافحة العدوى
احتفلت اللجنة العليا لمكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية، باليوم السنوى لمكافحة العدوى باستعراض نتائج زيارات فريق عملها المكون من أساتذة عدد من الجامعات ومن المجلس الأعلى للجامعات ومنظمة الصحة العالمية على الجامعات المصرية والمستشفيات الجامعية التابعة لها للوقوف علي مدى تطبيق معايير مكافحة العدوى.


كرات النار.. خريطة مواعيد تساقط الشهب على مصر خلال 2023
يشهد عام 2023 العديد من الأحداث والظواهر الفلكية التي يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم نحو السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة، وينظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ندوة  علمية بعنوان "الأحداث والظواهر الفلكية في عام 2023"،  بمناسبة بداية العام الجديد 2023، وبالتعاون مع كل من الرابطة العربية للفلك والفضاء و اللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء و لجنة التوعية بالاتحاد الدولي للفلكي.

 

تداول أسئلة وإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية على تليجرام بعد توزيعها في اللجان
تشهد الآن جروبات الغش على تطبيق “تليجرام”، تداولا لصور أسئلة امتحانات وإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 التي يؤديها الطلاب الآن داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في مختلف محافظات الجمهورية.

 

رسمياً .. إعفاء بعض طلاب الثانوية العامة من امتحانات العربي والدين والوطنية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إعفاء عددا من طلاب الثانوية العامة 2023 ، من أداء امتحان اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية.

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