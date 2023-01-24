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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في أحدث ظهور لهما.. لقطة رومانسية تجمع بين هاجر أحمد وزوجها

هاجر وزوجها
هاجر وزوجها

شارك رجل الأعمال أحمد الحداد متابعيه صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر احمد الحداد باطلالة رومانسية رفقة زوجته الفنانة هاجر احمد، مما أثار إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.


يذكر أن آخر أعمال هاجر أحمد فيلم "زومبي" أمام علي ربيع، والفيلم بطولة على ربيع، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.


وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي لايت، ويرتبط علي ربيع بالفنانة هاجر أحمد عاطفيًا ضمن الأحداث، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد، بسبب وظيفة علي ربيع، حيث يعمل كمطرب شعبي، ما يجعلهما يدخلان في صراع خاصة بعد ظهور الزومبي ومصاص الدماء ضمن الأحداث.

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠١٢٣_١٧٣٨٠٢
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