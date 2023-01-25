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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ناصف يشارك في اللقاء الشعبي لمحو الأمية بمحافظة مطروح

اللقاء الشعبي لمحو
اللقاء الشعبي لمحو الأمية بمحافظة مطروح

شارك الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار في اللقاء الشعبي لمحو الأمية بمحافظة مطروح بعنوان ( مطروح بلا أمية)  اليوم الثلاثاء الموافق 24/1/2023بقاعة المؤتمرات بالمحافظة.

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جاء ذلك بدعوة كريمة من  اللواء  خالد شعيب محافظ مطروح،  لعرض جهود محو الأمية بالمحافظة،وفي بداية كلمته وجه محافظ مطروح الشكر للجهود  الفاعلة، والمخلصة  لجميع العاملين بفرع الهيئة بالمحافظة بقيادة الأستاذ عادل مسلم مدير الفرع خلال السنوات القليلة الماضية..  التى استطاعت  فيها محافظة مطروح  خفض  الأمية خلال خمس سنوات من نسبة 36%  من  إجمالى عدد سكان محافظة مطروح عام 2018... إلى نسبة25,6% هذا  العام  ، وذلك بفضل التعاون مع جهود المجتمع المدني، والمشاركة المجتمعية الفاعلة  سواء مساهمات معنوية  أو عينية أو مادية  وصولا إلى أقصى التجمعات الصحراوية، 

وأكد  الحرص على الاسراع في تنفيذ مبادرة "مطروح بلا أمية "،ودعوة كافة الجهات بمطروح إلى  استمرار التكاتف والتعاون  لإنتزاع خطر الأُمية  أمام خطوات التنمية  ..مع الترحيب بمزيد من  المقترحات  لفتح مزيد من الفصول بمراكز المدن والقرى والتجمعات الصحراوية .. وحث جميع المتعلمين على المشاركة وتوفير الحافز لهم ..بل وتحفيز أهلنا غير المتعلمين على التعلم وتوعيتهم ، بما يعود بالنفع عليهم وأسرهم .

وأكد الدكتور محمد ناصف رئيس هيئة تعليم الكبار فى كلمته   جهود الدولة في بناء الإنسان وصولا إلى جميع القري مع اطلاق مبادرة حياة كريمة، مع أهمية  المكاشفة بكافة العقبات حتى يمكن الوصول للحلول المناسبة ،و تغيير استراتيجية الهيئة في التعليم من خلال التعليم بكلمات يكتسبها الدارس من خلال  المهارات، والمهن المختلفة التى يعمل بها، وربطها بطبيعة العمل؛  لتلبية احتياجاته في التعلم،ووجه الشكر لمحافظ مطروح؛ لدعمه الدائم لجهود محو الأمية بالمحافظة. #وفي كلمته وجه الأستاذ/ عادل مسلم مدير عام الفرع الشكر لجميع فريق العمل بالفرع، وجميع الجهات الشريكة في جهود محو الأمية بالمحافظة .

 

اللقاء الشعبي لمحو الأمية بمحافظة مطروح
اللقاء الشعبي لمحو الأمية بمحافظة مطروح
اللقاء الشعبي لمحو الأمية بمحافظة مطروح1
اللقاء الشعبي لمحو الأمية بمحافظة مطروح1
اللقاء الشعبي لمحو الأمية بمحافظة مطروح2
اللقاء الشعبي لمحو الأمية بمحافظة مطروح2
اللقاء الشعبي لمحو الأمية بمحافظة مطروح3
اللقاء الشعبي لمحو الأمية بمحافظة مطروح3
الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة تعليم الكبار محو الأمية محافظة مطروح مطروح بلا أمية Jobs Education

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