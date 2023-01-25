محافظ القاهرة يهنئ مديرية الأمن بالذكرى الـ71 لعيد الشرطة

زار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بزيارة مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ ٧١ لعيد الشرطة المصرية.

و التقى خلالها باللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الشرقية والجنوبية والشمالية والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من قيادات المحافظة .



وأعرب محافظ القاهرة عن خالص تقديره لجهود رجال الشرطة وتضحياتهم المبذولة خلال مسيرة أداء واجبهم الوطني في كافة المجالات لتحقيق الاستقرار والأمان للمواطن ومكافحة الإرهاب وملاحقة الفساد واستئصاله وعودة الانضباط للشارع وفرض هيبة القانون، مشيدًا بدور جهاز الشرطة في تأمين الجبهة الداخلية والتصدي بكل حسم لكل محاولات النيل من أمن الوطن .



وأثنى محافظ القاهرة على ما تقدمه الشرطة المصرية من تضحيات وأرواح الشهداء الذكية من اجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن ، وتقديره الكامل لصمود وتماسك أسر الشهداء وأبنائهم الكرام ، مؤكدًا أن عيد الشرطة سيظل مناسبة وطنية خالدة تجسد صورة حقيقية للتضحية ومعنى العطاء وعمق الانتماء فى سبيل رفعة وطننا الغالي .

WhatsApp Image 2023-01-25 at 2.26.43 PM

WhatsApp Image 2023-01-25 at 2.26.44 PM (1)

WhatsApp Image 2023-01-25 at 2.26.44 PM

WhatsApp Image 2023-01-25 at 2.26.45 PM

WhatsApp Image 2023-01-25 at 2.26.47 PM (1)