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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل في القاهرة

امتحانات
امتحانات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل للعام الدراسي الحالي.

وكشفت مديرية التربية والتعليم في القاهرة أنه سيتم  إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل السبت المقبل 28 يناير الجاري.

وتشمل النتائج المرحل الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس والمرحل الإعدادية للصفوف الأولى "الأول والثانى، بمحافظة القاهرة.

ومن جانبه قال  أيمن موسى وكيل أول الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم  بالقاهرة إن عملية التصحيح تتم بعناية ودقة تامة، وبكل أمانة وإخلاص ووضع مصلحة الطلاب في المقام الأول ، وإعطاء كل ذي حق حقه ، فأبناؤنا الطلبة أمانة بين أيدينا وهم مستقبل مصر.

ورشة العمل الختامية لمادة العلوم 

وتم عقد ورشة العمل الختامية لمادة العلوم لامتحان الإعدادية بالقاهرة للتأكيد علي ضوابط وآليات التصحيح ، وقام بمناقشة امتحان مادة العلوم ونموذج الإجابة اليوم الأربعاء، سمير ميخائيل موجه عام العلوم ، والذي أكد على ضرورة الإلتزام بالتعليمات التالية :-
- لا يجوز لرئيس لجنة التصحيح إعفاء أى مصحح من عملية التصحيح إلا فى الحالات الضرورية أو حالات الإخلال بالتصحيح شريطة توفر العدد الكافى من المصححين ويعتبر رئيس اللجنة مسئول عن ذلك مع محاسبة المقصر .
-المتابعة المستمرة لأداء المصححين لمعرفة وتحديد سير التصحيح 
وإذا اكتشف خلل في التصحيح فى إحدى الغرف أو أحد المظاريف يتم إعادة تصحيحه مرة ثانية .
- مراجعة نموذج الإجابة المخصص للحجرة والتأكد منه والإلتزام به ومناقشة الإجابات الأخرى واعتمادها من الموجه العام  .
- التوقيع للمقدر والمراجع بجانب درجة السؤال المكلف بها بالاسم وعلى المرايا خارج الورقة .
- يتم توزيع الدرجات على جزيئات السؤال تلقائيا ،ثم تفقط الدرجة المعطاة .
- فى حالة وجود اختلاف في تقدير درجة بين المقدر والمراجع لابد من الرجوع للمشرف العام للتصحيح لاتخاذ قرار فى ذلك .
- فى حالة تكرار إجابة يتم تقديرها مرة أخرى باهتمام مع وضع الدرجة الاعلى للطالب .
- فى حالة عدم وجود إجابة فقرة يكتب متروك وليس( صفرا )
فالتقدير صفر لإجابة الخطأ فقط . 
- يراعى تقدير الاجابات المشطوبة والتى يمكن قراءتها وتقديرها ومراجعتها .
- الدقة في نقل الدرجة من داخل الورقة إلى الغلاف الخارجي وكتابة الدرجة رقما والكتابة بشكل واضح والتوقيع بالاسم واضح عليه من قبل المقدر والمراجع .
- ضرورة التنبيه على مقدر الدرجات والمراجعين عدم تغيير السؤال الذى أسند إليهم وتم إثباته فى الكشوف الرسمية حتى نهاية التصحيح .
- على رئيس لجنة التصحيح  ( الموجه الأول ) إعطاء احصاء تقريبي بنسبة النجاح .

القاهرة مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة سنوات النقل للعام الدراسي الحالي نتائج الفصل الدراسى الاول

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