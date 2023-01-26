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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انضمام الكاتب الصحفى محمد كمال لتنسيقية شباب الأحزاب

محمد كمال مدير تحرير
محمد كمال مدير تحرير مؤسسة اخبار اليوم

أعلن الكاتب الصحفى محمد كمال مدير تحرير مؤسسة أخبار اليوم والمستشار
الإعلامى لمحافظ القاهرة عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك انضمامة لتنسيقية شباب الاحزاب والسياسين.

 

وقال كمال أن "تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين" كيان سياسي كبير جامع شباب بلدنا الواعي من الأطياف والتيارات كافة تشرفت بالانضمام إليه، شكرا لكل الداعمين والمخلصين، جعلني الله وكل عملي خالصا لوجهه الكريم وقبلتي وطننا الغالي  مصر".


وكانت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين قد اعلنت فى بيان رسمى لها انضمامدفعة جديدة من الأعضاء الحزبيين والمستقلين.


فى إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين علي إتاحة الفرص وتوسيع قاعدة المشاركة، وإيمانًا بدورها كمنصة حوار سياسي جامعة لكافة التيارات، والايدلوجيات السياسية، تعلن التنسيقية عن انضمام دفعة جديدة من الأعضاء الجدد لتكلل ثمار جهدها بضخ دماء جديدة.

وإنطلاقًا من مبادئ التنسيقية " التأهيل قبل التمكين " تم إعداد برنامج تدريبي مكثف شارك في إعداده نخبة من الكوادر المتميزة في مجال التدريب داخل التنسيقية من أعضاء نادى المدربين بالتنسيقية.


‏‎واستغرقت عملية الإعداد ما يقرب من ٦ أشهر على عدد من المراحل بداية من التقدم، والمقابلات الشخصية، إلي التقييم والتصفية في المستويات المختلفة من التدريب والتأهيل، وصولاً لاختيار الكوادر المناسبة للانضمام للتنسيقية.

‏‎وتنظم التنسيقية التدريب على نحو مختلف يتناسب مع احتياجات الشباب التدريبية وتنمية ورفع الوعي  السياسي، واثقال المهارات الشخصية، والإدارية، وبث روح العمل الجماعي مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية عن طريق تنظيم فعاليات جماعية، لتؤكد أنها تقدم سياسية بمفهوم جديد.
 

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