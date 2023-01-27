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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يكشف كواليس استقالة كلاتنبرج ولجنة الانضباط وموقف الجبلاية

صدى البلد

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، كواليس استقالة الخبير التحكيمي الإنجليزي مارك كلاتنبرج ولجنة الانضباط وموقف اتحاد الكرة منها.

وقال إيهاب الكومي خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، :" أتينا بخبير تحكيم أجنبي رغم وجود خبرات مصرية، ولكننا أردنا تطوير التحكيم في مصر بعيدا عن الانتماءات والألوان،  ولكننا فوجئنا بالهجوم عليه من الجميع لم يحدث أن طلب أحد من كلاتنبرج بتعيين حكام بعينها لنادي بعينه، ولايوجد أى أزمات مالية معه وسوف يحصل على كافة مستحقاته وله مني كل الاحترام والتقدير".

وأوضح :" وافقنا على استقالة مارك كلاتنبرج ولكننا رفضنا استقالة لجنة الانضباط وتمسكنا باستمرارها".

وأضاف:"هدفنا منذ اليوم الأول، تطوير الكرة المصرية وليس لنا مصلحة ولا نتربح من مناصبنا، ولو مصلحة الكرة المصرية في رحيل اتحاد الكرة سأكون أول الراحلين".

وتابع :" كل شئ عندنا مستباح، وما يحدث في مصر لايحدث في أى مكان آخر في العالم، عندنا أزمة أخلاق وليست أزمة في كرة القدم، هناك تراشق وتناحر وخناقات وسباب، وللأسف الجماهير تنساق خلف ما يسمى بالنخبة وهم سبب الفتنة".

وتساءل :" متى ستنتهى أزمة الأخلاق، ونرجع لاستخدام العقل والمنطق ونحترم بعضنا البعض، ومتى سيتم تفعيل القانون ".

وواصل :" لابد للمجلس الأعلى للاعلام أن يتدخل لوضع حد لهذه المهزلة، ويراقب كل ساحات الإعلام المختلفة، ولابد أن يكون هناك قانون للرياضة، يتضمن بنود تحاسب بصرامة كل من يخرج عن الروح الرياضية ويشعل نار الفتنة".

وشدد :" اسم مصر أكبر من جميع أندية الدوري، ولابد من تدخل العقلاء باجراء حوار وطني لنزع فتيل الفتنة الحالية".

https://www.youtube.com/watch?v=0t2Oyp9xFwo

اتحاد الكرة كرة القدم صدى البلد قناة صدي البلد لجنة الانضباط

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