بث مباشر.. شعائر الجمعة الأولى من رجب بالحرمين الشريفين

تقدم فضائية القرآن الكريم، بثا مباشرا، لخطبة الجمعة الأولى من رجب 1444هـ، وذلك من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، فيما تنقل قناة السنة النبوية شعائر الجمعة الأولى من رجب من رحاب المسجد النبوي بالمدينة المنورة حيث خطبة وصلاة الجمعة.

شعائر الجمعة الأولى من رجب

الجمعة الأولى من رجب بالمسجد النبوي

دعاء الجمعة الأولى من رجب مجرب

- ربنا لا تُزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهبّ لنا من لدُنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

- اللهم ربنا هبّ لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما.

- ربي لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا مُعطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولما مقرب لما بعدت، ولا مباعد لما قربت، اللهم أبسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك.

-اللهم في يوم الجمعة لا تحرمني من أمنيه تفرح قلبي، وتوبة تجلي همي وتوفيقا ينير دربي، وسعاده تذهب حزني، وبركه تلازم عمري، وعملاً يرضيك عني، ادعوك أن تصلح حالي وتسعد.

-اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

اللهمّ يا من لطفت بعظمتك دون اللطفاء، وعلمت ما تحت أرضك كعلمك بما فوق عرشك، وكانت وساوس الصّدور كالعلانية عندك، وانقاد كلّ شيء لعظمتك، وصار أمر الدّنيا والآخرة كلّه بيدك، اجعل لي من كلّ همٍّ وغم أصبحت فيه فرجاً ومخرجاً.

-اللهم إني أسألك بعزّك الّذي لا يرام وبملكك الّذي لا يضام وبنور وجهك الّذى ملأ أركان عرشك أن ترزقني الزّوج الصالح الّذي تحبّه وترضاه لي، وارزقني منه بالذريّة الصّالحة والطيّبة، يا رب ارزقني ولا تحرمني، واسترني ولا تفضحني، وعفّني وحصنّي في الدّنيا والآخرة، واكفني بحلالك عن حرامك، وأغننني بفضلك عمّن سواك يا رحيم يا قادر يا ذا الجلال والإكرام.

-اللهم صلّ صلاة كاملة، وسلم سلاما تاما، على نبي تنحل به العقد، وتنفرج به الكُرب، وتُقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويُستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله.

-اللهمّ يا جامع النّاس ليومٍ لا ريب فيه اجمعني مع من تحب وترضى في الدّنيا والآخرة، يا من أمره بين الكاف والنون، ويقول للشيء كن فيكون، ارزقني بزوجٍ صالح وذريّة صالحة تقرّ بها عيني وعين أبي وأمّي وكلّ من يهمّه أمري يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعّال لما تريد.