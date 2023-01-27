روسيا تكذب تصريحات وزير الخارجية الأوكراني بشأن المفاوضات المستقبلية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، عن تكذيب تصريحات وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، لموقع "بوليتيكو" الأمريكية ووصفتها بـ "إعجاز الأكاذيب" و"هجوم جديد ضد روسيا".

وكان وزير الخارجية الأوكراني كوليبا قد صرح في مقال لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية بعدم اعتقاده بضرورة إبرام اتفاقية مع روسيا مثل اتفاقيات مينسك، حيث يلاحظ الوزير أن البعض في الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى يحاول اقتراح دخول أوكرانيا في مفاوضات مع روسيا في أقرب وقت ممكن، إلا أنه، وبحسب كوليبا، يتعين على الشركاء "إجبار" روسيا، وليس أوكرانيا، على "تقديم تنازلات".

وفي رأي كوليبا أن اتفاقيات "مينسك-3" الافتراضية يمكن أن تكون لها نتيجة واحدة فقط هي "حرب أكثر دموية".

من جانبها علقت زاخاروفا في إفادتها الصحفية اليوم الجمعة: "لقد شن ما يسمى بوزير خارجية أوكرانيا هجوما آخر ضد روسيا مستشهدا بدروس المفاوضات مع روسيا في مثال عملية مينسك.. إنه كما تعلمون ليس أكثر من إعجاز الأكاذيب.. إن ما نقرأه هناك ما بين السطور والمفاهيم الصغيرة المختلفة على غرار أن روسيا تلعب لعبة غير شريفة، ومحاولة اصطناع الدبلوماسية، دون الالتزام بها، ليس سوى كذب فاضح وبيّن".

وطرحت زاخاروفا تساؤلا: "إنه سؤال كبير، كيف لم يتم، حتى الآن، تصنيف هذه الصحيفة بأكملها في خانة الصحف التي تنقل كذبا متعمدا ينشر من خلال السياسة".

