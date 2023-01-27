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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني سلامة يخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاني سلامة
هاني سلامة

شارك الفنان هاني سلامة صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الأجتماعي للصور والفديوهات إنستجرام.

وعلق هاني سلامة علي الصوره قائلا:مساءكم جميل بإذن الله .

يذكر أن أحدث أعمال هاني سلامة مسلسل "ملف سرى"، الذي نافس به في السباق الرمضاني المنقضي، وحاز علىإعجاب الكثير. 

 

بطولة ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيىالدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمانيوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصرللمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

هاني سلامه انستجرام مسلسل ملف سري

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