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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

انتحلوا صفة عمال بشركة تليفونات بالسلام.. 6 أشخاص يواجهون الحبس سنتين

الحبس
الحبس

أمرت جهات التحقيق حبس 6 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بانتحال صفة عمال بشركة تليفونات لسرقة كابلات خاصة بخطوط التليفونات الأرضية بمدينة السلام.

 البداية عندما، تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية تمكنوا من ضبط عدد 6 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية جميعهم مقيمين بمحافظة القليوبية، وذلك أثناء قيامهم بفتح إحدى الكبائن الأرضية والمخصصة لكابلات خطوط التليفونات الأرضية وقطع أسلاك التليفونات مرتدين الزى الخاص بعمال الشركة المتخصصة .

وعثر بحوزتهم على كابل وسيارة نقل بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهم ومجموعة من الأدوات التى تستخدم فى ممارسة نشاطهم الإجرامى وعدد  ٢ سلاح أبيض "مطواة".

واعترفوا بسرقة المضبوطات بإستخدام الأدوات والسيارة المضبوطين، وارتدائهم الملابس الخاصة بالشركة وحيازتهم للأدوات المضبوطة بقصد إنتحال صفة عمال بالشركة المسئولة للحيلولة دون ضبطهم فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة انتحال صفة 

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

كابلات شركة تليفونات انتحال صفة عقوبة انتحال صفة قانون العقوبات المصري

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