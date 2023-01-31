الطفولة والأمومة ينظم ندوة حول "الدور المجتمعي للتصدي للعنف وآليات الحماية"

ينظم المجلس القومي للطفولة والأمومة ندوة تحت عنوان"الدور المجتمعي للتصدي للعنف ضد الأطفال .. آلية الحماية وخط نجدة الطفل 16000". وذلك غدا الأربعاء 1فبراير في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بقاعة بلازا بصالة 2، في إطار مشاركة المجلس بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 لعام 2023.

تناقش الندوة القضايا المتعلقة بمناهضة العنف ضد الأطفال وآليات حمايتهم التي كفلها لهم القانون والمواثيق الدولية، والدور الفعال الذي يقوم به خط نجدة الطفل 16000 في مكافحة العنف والاستغلال وكيفية استقبال الشكاوى والعمل على حلها مع رفع الخطر والضرر عنهم واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها وتوفير سبل الأمان والحماية لهم، فضلا عن آليات الإبلاغ والاتصال والتواصل مع الخط الساخن، بالإضافة إلى لجان حماية الطفولة ودورها الفاعل في التدخل العاجل مع الأطفال المعرضين للخطر.

ويدعو المجلس القومي للطفولة والأمومة للمشاركة في هذه الندوة وفي كافة الفعاليات والأنشطة التي ينظمها المجلس خلال مشاركته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

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