رئيس اتحاد الناشرين العرب: معرض القاهرة للكتاب أيقونة في المنطقة

قال محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعتبر أيقونة المعارض العربية فى المنطقة، بل على المستوي العالمي، لأنه منذ تأسيسه كان له طباع ومميزات خاصة عن أى معرض أخر، مشيرا إلى أنه تم دخول الفعاليات الثقافية من ضمنه.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الاولي"، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يتميز بتواجد كل صناع النشر والمؤلفين وصناع الكتب إليه من جميع البلدان العربية، حتي لو لم يكن لديه جناح خاص به، موضحا أن هذا العام على الرغم من الوضع الإقتصادي وتغير سعر الصرف والدولار، إلا أن عدد الناشرين العرب أكثر عن العام السابق، وفى نفس الوقت لم يعتذر أى ناشر عربي عن المشاركة بعد تعديل سعر الصرف، وهو يعلم أنه من الممكن أن لا يحقق مكاسب ولكنه حريص على تواجده.

وتابع أن الفكرة ليست بالكم، بل من المهم الإختيار بالنسبة أن هناك قارئ واحد موجود فى مصر ودائما يبحث عن الجديد، لافتا إلى أن العدد بالنسبة لمساحة المعرض عدد الزائرين مقبول وفى نفس الوقت هناك تزايد.