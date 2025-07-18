قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دراسة عن رفات مصري عمره 4800 عام .. لماذا أثارت جدلا عالميا؟
10 مرشحين.. قائمة أسماء المتنافسين بانتخابات مجلس الشيوخ في بني سويف
يونيسف: أطفال غزة لا يملكون مكانًا آمنًا يلجأون إليه
مصرع شخص وإصابة 3 في انهيار عقار مصر القديمة
تحرك عاجل من محافظ القاهرة بعد انهيار عقار مصر القديمة
القومي للمرأة يشارك بجناحين في معرض ديارنا تحت شعار مصر بتتكلم حرفي
حكم قطع صلاة الفرض لأمر مهم.. الإفتاء تجيب
اليونيسف: الوضع في غزة كارثي .. ملايين الأطفال يموتون جوعًا وعطشًا
مفاجأة .. صدمة وراء انهيار عقار مصر القديمة | صور
الإسعاف تكشف الحصيلة المبدئية لوفيات ومصابي عقاري مصر القديمة والساحل المنهارين
بينهم 6 سيدات .. قائمة بـ 22 مرشحا في انتخابات الشيوخ بأسيوط
إطلالة صيفية.. مي سليم تثير ضجة بظهورها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السياحة والآثار تنتهى من برنامجيّ تدريب “آخت وبِرت”

برامج تدريب وزارة السياحة والآثار
برامج تدريب وزارة السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

انتهت وزارة السياحة والآثار ممثلة في وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار، من تنفيذ برنامجيّ تدريب "آخت وبِرت" ( Akhet & Peret) في تخصص الآثار، وذلك بالتعاون مع المعهد الفرنسي للآثار الشرقية.

يأتي هذين البرنامجين في ضوء توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار نحو رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بالوزارة والهيئات التابعة، وتأهيل كوادر وظيفية متميزة وإعداد صف ثان وثالث من العناصر الشابة لتمكينهم من شغل الوظائف القيادية والإشرافية مُستقبلاً وتعزيز الاستفادة منهم على النحو الأمثل.

برامج تدريب وزارة السياحة والآثار 

وأكد الوزير على أن التدريب هو استثمار في الموارد البشرية من شأنه أن ينعكس على سير العمل بالوزارة وهيئاتها التابعة، فضلاً عن الاستفادة الشخصية للمتدربين.

من جانبه أكد الدكتور أحمد رحيمه معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي، أن استراتيجية التدريب ورفع كفاءة وقدرات العاملين الخاصة بالوزارة تتضمن التوسع في أنشطة التعاون المُشترك مع الجهات الأكاديمية التخصصية المرموقة لتقديم برامج تدريبية بجودة مُتميزة للعاملين، مع الحرص على متابعة مستوى المتدربين وتقييم أثر التدريب ومراعاة استقطاب العناصر المميزة لإشراكها في مزيد من برامج التدريب وتكوين مجموعات نوعية مؤهلة قادرة على القيام بمهام عملهم بكفاءة وفاعلية، والترقي لوظائف قيادية أعلى.

وأوضح أن برنامجيّ آخت وبِرت قد استهدفا تدريب  حوالي 40 متدرب من المجلس الأعلى للآثار وهيئة المتحف المصري الكبير وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية.

وأوضحت دكتورة منى مصطفى مدير وحدة التدريب المركزي، أن التدريب قد امتد لقرابة ثمانية أشهر، بنظام الساعات التدريبية الإسبوعية.

وقد تضمنت مُستهدفات التدريب تطوير مهارات البحث العلمي لدى المتدربين، وتمكينهم من اختيار الدوريات والمجلات العلمية المناسبة لنشر أبحاثهم، والتعرف على آليات استخدام مُحركات البحث العلمي وقواعد البيانات الأكاديمية، وكيفية إعداد ملخصات الأبحاث والمراجع العلمية، فضلاً عن تشجيعهم على النشر العلمي لأبحاثهم في المجلات العلمية المُحكمة ذات السُمعة الدولية المرموقة، وهو ما من شأنه أن يتوافق مع واقع عملهم بجهات وهيئات ذات طبيعة عمل يغلب عليها الطابع العلمي والبحثي.
 

وزارة السياحة والآثار آخت وبِرت برامج تدريب للعاملين بوزارة السياحة والآثار السياحة والاثار تدريب وزارة السياحة والآثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد قرار الزيادة الجديد

رسميًا.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد تعديل قانون الضريبة

أسعار السجائر الجديدة

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة اليوم

وسام ابو علي

لا يليق.. مدرب سنترال الأمريكي يكشف حقيقة عرض وسام أبو علي

هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق تثير الجدل بفيديو تتعرض فيه للسحل والضرب

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون والشركات الآخرى

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على صدى البلد مجاناً ..سجل الآن

الأرصاد الجوية

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو اليوم .. فيديو

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي وسط أبناء عروس الدلتا .. صور

المجلس القومى للمرأة بأسوان

فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان ينظم ندوات توعية مجتمعية بالقرى

سكرتير عام بني سويف

سكرتير مساعد بني سويف يتفقد انتظام سوق اليوم الواحد بالجزيرة

بالصور

أخبار السيارات| فولفو تحذر من ركوب سياراتها.. وفيراري في مزاد رمزي

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

إطلالة صيفية.. مي سليم تثير ضجة بظهورها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

مواصفات أسرع سيارة كهربائية من تسلا.. صور

تسلا
تسلا
تسلا

الوضع يزداد سوءًا.. آلاف السيارات تتراكم في الموانئ الأوروبية

السيارات الأوروبية
السيارات الأوروبية
السيارات الأوروبية

فيديو

هالة صدقي

الموضوع تافه.. هالة صدقي ترد على المسيئين لها وتبعث برسالة للصحفيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد