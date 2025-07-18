مصرع شخص وإصابة 3 في انهيار عقار مصر القديمة

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين جراء انهيار عقار مصر القديمة المنكوب، حيث تبين أن العقار قديم وصادر له قرار هدم.

حيث أشارت تحريات أجهزة أمن القاهرة، إلى أن العقار قديم بأسقف خشبية وحاول 4 أشخاص التسلل إلى داخله وسرقة أخشاب منه فأنهار العقار عليهم اثناء تواجدهم بداخله.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بـ انهيار عقار مكون من 4 طوابق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية مدعمة بقوات الإنقاذ البري إلى مسرح البلاغ.

حيث انتشلت أجهزة أمن القاهرة 4 اشخاص من أسفل انقاض العقار المنكوب وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.