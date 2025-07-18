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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مواصفات أسرع سيارة كهربائية من تسلا.. صور

تسلا
تسلا
عزة عاطف

بالنسبة للكثير من السائقين، قد تمثل النسخة القياسية من تسلا موديل Y نقلة نوعية من سيارات التنقل اليومية البطيئة نحو تجربة قيادة أكثر إثارة. 

لكن لعشاق الأداء العالي، هذه النسخة لا تكفي. ولهذا، تعمل تسلا حاليًا على تطوير نسخة جديدة من موديل Y Performance، موجهة خصيصًا لمن يبحثون عن القوة والسرعة.

قوة مستمدة من موديل 3 بيرفورمانس

من المتوقع أن تعتمد النسخة الجديدة على نفس نظام الدفع ثنائي المحركات المستخدم في تسلا موديل 3 بيرفورمانس، بقوة تصل إلى 510 أحصنة وعزم 554 رطل-قدم. 

رغم حجم ووزن موديل Y الإضافيين، فإنها ستحقق تسارعًا من 0 إلى 96 كم/ساعة في نحو 3.2 ثانية، أسرع من النسخة السابقة التي استغرقت 3.5 ثانية، لتصبح أسرع كروس أوفر كهربائية من تسلا حتى الآن.

بدت النسخة التجريبية التي ظهرت مؤخرًا خلال الاختبارات على الحلبة بملامح أكثر عدوانية من الطراز القياسي. 

فقد زودت بمصدات رياضية وجناح خلفي بارز، إضافة إلى ناشرين خفيفين في المصد الخلفي. 

توحي التحديثات التصميمية بمركبة أكثر ديناميكية، مهيأة للأداء القوي على الطرق السريعة والحلبات.

زمن اللفة وأداء الحلبة

رغم أن تسلا لم تسجل زمنًا رسميًا لفة بموديل 3 بيرفورمانس على الحلبة، فمن غير المتوقع أن تفعل ذلك مع موديل Y بيرفورمانس. 

لكن التقديرات تشير إلى أن زمن لفة في حدود ثماني دقائق سيكون منطقيًا إذا تم اختبارها رسميًا.

موعد الإطلاق وسعر تسلا موديل Y

من المرجح أن تكشف تسلا عن موديل Y Performance قبل نهاية العام الجاري. 

ورغم عدم إعلان الأسعار رسميًا، تشير التوقعات إلى أن سعرها سيبدأ من حوالي 55,000 دولار أمريكي، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للراغبين في كروس أوفر كهربائية تجمع بين الأداء الرياضي والتكنولوجيا المتطورة.

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