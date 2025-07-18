أخبار السيارات| فولفو تحذر من ركوب سياراتها.. وفيراري في مزاد رمزي

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

مشكلة تكدس السيارات الجديدة تتفاقم في موانئ أوروبا بسبب تباطؤ الشحن والنقص في سلاسل التوريد، ما يهدد بتأخير تسليم السيارات للعملاء وتكدس المخزون لدى الوكلاء.

سيارة فيراري كلاسيكية نادرة عرضتها مالكتها في مزاد رمزي يبدأ من 500 دولار لجذب المشترين بسرعة، رغم أن قيمتها السوقية الحقيقية تصل إلى ملايين الدولارات.

شركة تعديل سيارات تكشف عن نسخة كلاسيكية معدلة بمحرك ينتج 700 حصان مع ناقل حركة يدوي، تجمع بين القوة الهائلة والروح التقليدية لعشاق القيادة الأصيلة.

فولفو تصدر تحذيرًا عاجلًا لمالكي بعض طرازاتها بعد اكتشاف خلل خطير في نظام التوجيه قد يؤدي لفقدان السيطرة على السيارة، وطالبت العملاء بوقف استخدامها فورًا لحين الإصلاح.