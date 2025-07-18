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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أخبار السيارات| فولفو تحذر من ركوب سياراتها.. وفيراري في مزاد رمزي

أخبار السيارات
أخبار السيارات
عزة عاطف

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

1. الوضع يزداد سوءًا.. آلاف السيارات تتراكم في الموانئ الأوروبية

مشكلة تكدس السيارات الجديدة تتفاقم في موانئ أوروبا بسبب تباطؤ الشحن والنقص في سلاسل التوريد، ما يهدد بتأخير تسليم السيارات للعملاء وتكدس المخزون لدى الوكلاء.

2. لسرعة البيع.. عرض صاحبة الملايين فيراري النادرة في سوق الـ500 دولار

سيارة فيراري كلاسيكية نادرة عرضتها مالكتها في مزاد رمزي يبدأ من 500 دولار لجذب المشترين بسرعة، رغم أن قيمتها السوقية الحقيقية تصل إلى ملايين الدولارات.

3. أقوى سيارة كلاسيكية.. بقوة 700 حصان وفتيس مانيوال

شركة تعديل سيارات تكشف عن نسخة كلاسيكية معدلة بمحرك ينتج 700 حصان مع ناقل حركة يدوي، تجمع بين القوة الهائلة والروح التقليدية لعشاق القيادة الأصيلة.

4. فولفو تحذر عملاءها: توقفوا عن استخدام هذه السيارات فورًا

فولفو تصدر تحذيرًا عاجلًا لمالكي بعض طرازاتها بعد اكتشاف خلل خطير في نظام التوجيه قد يؤدي لفقدان السيطرة على السيارة، وطالبت العملاء بوقف استخدامها فورًا لحين الإصلاح.

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