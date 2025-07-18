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لسرعة البيع.. عرض صاحبة الملايين فيراري النادرة في سوق الـ500 دولار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لسرعة البيع.. عرض صاحبة الملايين فيراري النادرة في سوق الـ500 دولار

سيارة فاخرة
سيارة فاخرة
عزة عاطف

من غير المعتاد أن تبحث عن فيراري كلاسيكية بملايين الدولارات على موقع إعلانات شعبية مثل كريجزلست، تمامًا كما أن من يبحث عن نيسان سنترا خردة بـ500 دولار لن يتكبد عناء زيارة مزاد فاخر مثل RM Sotheby’s.

لكن هذه المرة، تقف فيراري F40 نادرة الصنع، واحدة من 213 نسخة أمريكية فقط، وسط الإعلانات الرخيصة على الموقع، بسعر خيالي يصل إلى 5 ملايين دولار.

في خطوة غير معتادة، ظهرت سيارة فيراري F40 كلاسيكية نادرة على منصة كريجزلست الشهيرة للإعلانات المبوبة، بسعر مذهل يبلغ 5 ملايين دولار، ما أثار دهشة عشاق السيارات الفاخرة حول العالم.

السيارة، التي صنعت عام 1990 بمحرك V8 مزدوج التوربو، تعد واحدة من 213 نسخة فقط بُنيت وفقًا للمواصفات الأمريكية. 

ووفقًا للإعلان الترويجي، فإن عداد المسافات لا يتجاوز 12 ألف كيلومتر، وسجلها في "كارفاكس" نظيف، مما يعني أنها لم تتعرض لأي حوادث أو أضرار، وتبدو بحالة شبه مثالية تناسب المنافسات العالمية.

لكن السؤال الذي أثار الجدل هو لماذا تعرض سيارة بهذا المستوى على كريجزلست بدلًا من مزادات السيارات الفاخرة المعتادة؟

جاءت الإجابة في الإعلان نفسه، حيث أوضحت شركة "آيكون سيرفيسينج" في لونج بيتش بكاليفورنيا، أنها الوسيط المعين من قبل المحكمة لبيع السيارة ضمن إجراءات إفلاس المالك السابق، وذلك تحت إشراف القاضي رونالد أ. كليفورد الثالث في محكمة الإفلاس الأمريكية.

كانت دار مزادات RM قد قدمت عرضًا مبدئيًا بقيمة 2.55 مليون دولار كجزء من عملية تصفية الأصول، لكن المزاد الرسمي على السيارة سيقام في 12 أغسطس بمدينة سانتا باربرا. 

وسيتم البيع إما عبر المزاد أو مباشرةً إذا قرر أحد المشترين دفع السعر المطلوب (5 ملايين دولار) قبل الموعد المحدد، مما سيُلغي المزاد نهائيًا.

رغم ذلك، يرى خبراء السيارات أن السعر المطلوب مبالغ فيه، إذ تقدر هاجرتي (Hagerty) قيمة سيارة F40 في حالة مثالية بحوالي 3.55 مليون دولار، وفي حالة جيدة عند 2.45 مليون دولار فقط.

فيراري سعر سيارة فيراري سيارة نادرة

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