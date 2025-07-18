فولفو تحذر عملائها: توقفوا عن استخدام هذه السيارات فورا

أصدرت الإدارة الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) تحذيرًا غير مسبوق يدعو أكثر من 11,469 مالكًا لسيارات فولفو إلى إجراء تحديث أمني عاجل، محذرة من احتمال فقدان كامل لوظيفة الفرامل في بعض الحالات.

خلل برمجي يهدد الأمان على الطرق

يشمل التحذير عددًا كبيرًا من طرازات فولفو الكهربائية والهجينة من سنوات الإنتاج 2020 حتى 2026.

واتضح أن خللًا برمجيًا في نظام التحكم بالفرامل، أُطلق ضمن تحديث لاسلكي سابق، قد يؤدي إلى انقطاع المكابح تمامًا أثناء القيادة، خصوصًا في وضعيات "القيادة B" أو "القيادة بدواسة واحدة".

وفقًا لتقرير رسمي، قد يستمر فقدان الفرامل لمدة دقيقة و40 ثانية، وهي فترة طويلة بما يكفي لوقوع حوادث مميتة.

الأسوأ من ذلك أن الضغط على دواسة الفرامل في هذه الحالات قد يتسبب في تعطيل النظام كليًا.

طرازات معرّضة للخطر

الاستدعاء يشمل تشكيلة واسعة من الطرازات:

C40 (موديلات 2023)

EC40 وEX40 (موديلات 2025–2026)

S60 (2023–2025)

S90 (2025)

V60 (2024–2025)

XC40 (2023–2024)

XC60 (2022–2026)

XC90 (2020–2026)

ويعتقد أن الخلل يمكن أن يحدث فقط في ظروف القيادة على المنحدرات والانزلاق عند استخدام أنماط القيادة المعنية.

لإثبات فداحة الخلل، نشرت NHTSA فيديو مصور من كاميرا لوحة قيادة يظهر حادثًا خطيرًا وقع بسيارة XC90 هجينة.

يوثق الفيديو لحظة فقدان السيارة السيطرة أثناء نزولها من طريق جبلي ضيق، ويُعتقد أن نظام الفرملة توقف تمامًا عند الدقيقة 1:32 من التسجيل.

اصطدمت السيارة بجسر ترابي وانزلقت على وشك الانقلاب، قبل أن يتمكن السائق من استعادة السيطرة بأعجوبة.

يعد الحادث تذكيرًا مؤلمًا بأن الأنظمة الرقمية في السيارات الحديثة، رغم تطورها، قد تشكل خطرًا جسيمًا في حال تعطلها.

لطالما افتخرت فولفو بسجلها الطويل في الابتكار في مجال السلامة.

ومع ذلك، ينظر إلى هذه الحادثة على أنها ضربة قوية لصورة الشركة.

فالمشكلة لا تكمن فقط في الخلل نفسه، بل في تأخر بعض العملاء في تثبيت التحديث اللاسلكي الصادر لمعالجة الأمر.

الأمر يطرح تساؤلات حول فعالية نظام التحديثات عبر الهواء، وضرورة التأكد من وصولها بنجاح إلى كل المركبات المعنية خصوصًا عندما يتعلق الأمر بوظائف أساسية كالمكابح.

دعوة عاجلة للعملاء: التحديث أو التوقف عن استخدام الميزة

تشدد الإدارة الأمريكية لسلامة المرور على أهمية التحديث الفوري للبرمجيات، وتحث كل من لم يحدث سيارته بعد على إيقاف استخدام وضعي القيادة B والقيادة بدواسة واحدة.

أما من يواجهون مشاكل في تثبيت التحديث، فعليهم التواصل مع وكلاء فولفو المحليين فورًا للحصول على الدعم الفني، وربما فحص ميداني إن لزم الأمر.