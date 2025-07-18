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أقوى سيارة كلاسيكية.. بقوة 700 حصان وفتيس مانيوال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أقوى سيارة كلاسيكية.. بقوة 700 حصان وفتيس مانيوال

لاندروفر
لاندروفر
عزة عاطف

بالنسبة لعشاق الأداء الجامح، لا تُقاس قدرات الطرق الوعرة فقط بارتفاع الخلوص الأرضي أو مرونة المحور، بل بمدى القوة الخام التي تدفع السيارة. 

يجمع "مشروع وايلدر" من شركة ECD Automotive Design بين شخصية لاند روفر ديفندر الكلاسيكية وأداء مذهل يتجاوز حدود أي سيارة دفع رباعي تقليدية.

محرك V8 فائق الشحن وقوة تتخطى 700 حصان

قلب هذه الديفندر المعدلة هو محرك V8 من جنرال موتورز مزود بشاحن فائق، يولد قوة تتجاوز 700 حصان، ما يجعلها واحدة من أقوى مركبات الطرق الوعرة في فئتها.

تنتقل القوة إلى العجلات عبر ناقل حركة يدوي T56 بست سرعات، بينما يمنح عادم بورلا سبورت السيارة صوتًا وحشيًا يليق بأدائها الجريء.

خضعت السيارة لعملية تجريد وإعادة طلاء كاملة باستخدام بطانة رابتور المقاومة للخدوش، لتصبح جاهزة لمواجهة أقسى الظروف. 

كما حصلت على نظام تعليق هوائي، ومكابح عالية الأداء من بريمبو، بالإضافة إلى عجلات قياس 20 بوصة مغطاة بإطارات BF Goodrich.

الطلاء الخارجي بلون إيستنور الأخضر مع لمسات برونزية من نارا يمنحها حضورًا كلاسيكيًا عصريًا في آن واحد.

الداخلية ليست أقل إثارة من الأداء، فقد تم تجديد المقصورة بجلد "بافالو ديستريسد كويو" الفاخر مع خياطة مميزة على شكل قرص العسل، وتطعيمات أنيقة من خشب الجوز "سابيلي".

كما أضيفت مقاعد ريكارو الرياضية، وبطانة سقف من ألكانتارا، وعجلة قيادة جديدة ذات إطار خشبي، لتجمع المقصورة بين الفخامة وروح المغامرة.

على الرغم من مظهرها الكلاسيكي، فإن "مشروع وايلدر" مجهزة بتقنيات عصرية، تشمل:

  • نظام معلومات وترفيه متكامل مع Apple CarPlay
  • مكبرات صوت Focal مع مضخمي صوت
  • سقف بانورامي

نوافذ كهربائية، وكاميرات خلفية، ونظام مراقبة النقطة العمياء

هذه الإضافات تجعل السيارة عملية بقدر ما هي قوية، لتناسب الاستخدام اليومي ورحلات المغامرة على حد سواء.

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