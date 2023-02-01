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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فئة الجنيه.. طرح 3 ملايين جنيه معدنية تحمل شعار الأشخاص ذوي الإعاقة

عملة معدنية تحمل
عملة معدنية تحمل شعار الأشخاص ذوي الإعاقة

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة منوط بتعزيز حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة والحفاظ على كرامتهم، مشيرة إلى أنه من أحد آليات التوعية هي ما تم بقرار من رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية بطرح 3 ملايين جنيه من العملة المعدنية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن تلك العملة المعدنية تحمل شعار الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن تلك الخطوة تعتبر إنجاز للأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع.

وتابعت أن تلك الخطوة تعتبر رسالة حقوقية، ليست فقط فى مصر، ولكن فى دول العالم، لأن مصر موقعة على إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وينقل للعالم كله أن مصر دولة تحترم كافة حقوقهم وتحترم تلك القضية.

الدكتورة إيمان كريم ذوي الإعاقة المجلس القومي حقوق الأشخاص العملة المعدنية

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